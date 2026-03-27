AEON母企去年蝕3.24億　收益跌近4%　遭核數師質疑持續經營能力

AEON母企永旺（0984）公佈去年全年業績，全年虧損3.24億元，去年同期爲虧損3.38億元。收益錄得77.95億元，按年下跌3.7%。每股基本虧損為124.75港仙。不派發末期股息。



期內，集團錄得淨虧損3.54億元，經營活動及租賃負債之淨現金流出達2.55億元。截至2025年底，集團流動負債淨額達15.6億元。核數師畢馬威會計師事務所於獨立核數師報告中，就集團的持續經營能力提出重大不確定性。

港業務收按年跌4.1%

按業務分部劃分，香港業務全年收益為35.92億元，按年下跌4.1%，但分部虧損由去年的2.88億元大幅收窄至1.92億元。管理層表示，香港業務受惠於商品改革及數碼化轉型，特別是自家品牌銷售額顯著增長逾21%，加上成功拓展小型專門店如DAISO Japan及AEON Mono Mono，帶動盈利能力改善。

內地業務方面，全年收益為42.03億元，按年下跌3.4%，分部虧損則由去年的6,580萬元擴大至1.6億元。集團期內雖於大灣區新開8間門店，但受顧客需求變化及行業競爭加劇影響，業績有所回落。

集團計劃於2026年繼續推進改革，香港業務目標新開10間AEON Mono Mono小型店。（資料圖片）

今年香港開10間門店

集團於2025年底的現金及銀行結存為6.09億元，較去年同期的8.31億元顯著減少。資產負債比率（以最終控股公司借款除以總權益計算）為負52.98%。集團於期末應付最終控股公司AEON Co., Ltd.的借款合共約5.45億元。為紓緩資金壓力，集團已與控股公司達成協議，將部分貸款的到期日延長至2027年2月。

展望未來，集團計劃於2026年繼續推進改革，香港業務目標新開10間AEON Mono Mono小型店，並加速數碼化轉型；內地業務則計劃開設3間超級市場，並深化線上線下一體化體驗。集團預計2026年總資本開支約為1.11億元。