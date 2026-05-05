AEON撤出九龍城廣場　提前1年終止11萬呎巨舖租約　擲5千萬求斬纜

近月停業休整的九龍城廣場AEON提前終止租約結業！母企永旺 （0984） 發公告指，其位於九龍城廣場的11.4萬呎巨型分店原本租約維持至2027年7月31日，考慮到該店現時每月產生巨額基本租金及經營開支承擔約480萬元，故提前至2026年5月15日或之前終止租約，以減少經常性現金流出。



永旺應付業主結算金額為5,298.7萬元，其中包括不獲退還的801.3萬元按金。而今次永旺提前終止租約，將視為公司出售使用權資產約1,770萬元，於終止協議完成後，集團預期將確認虧損約920萬元。



城規會昨日（21日）批出九龍城廣場改劃申請，擬重建成兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位。（陳家怡攝）

稱九龍城廣場基礎設施陳舊

公告指，考慮不斷變化之商業環境及九龍城廣場之重建計劃，鑑於該地段已獲批改作住宅用途，店舖之長遠經營可行性受限，且集團或會因業主之重建工程而面臨日益加劇之干擾，是次提早撤出讓集團得以避免與重建時間表相關之不確定因素，並避免進一步投資不再符合現代零售標準之陳舊基礎設施。

AEON母企永旺去年虧損3.24億元。（洪戩昊攝）

去年虧損3.24億 遭核數師質疑持續經營能力

永旺上月公布，去年度收益按年減少3.71%至77.95億元；虧損收窄4.06%至3.24億元。集團錄得經營活動及租賃負債之淨現金流出達2.55億元。截至去年底，集團流動負債淨額達15.6億元。自2016年起，累計「連蝕十年」。

截至2025年底，集團流動負債淨額達15.6億元。核數師畢馬威會計師事務所於獨立核數師報告中，就集團的持續經營能力提出重大不確定性。