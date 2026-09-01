新股IPO｜Jollibee快樂蜂：分拆國際業務港上市　看好市場環境

香港新股市場熾熱，吸引不少海外企業來港上市。菲律賓連鎖快餐品牌Jollibee（快樂蜂）原本計劃今年分拆國際業務在美國上市，但最終選擇香港作為上市目的地。



快樂蜂在提交給菲律賓證券交易所的聲明中表示，鑑於香港在亞洲的業務規模及品牌知名度，認為香港是國際業務部門最佳上市地點，同時亦能為集團在北美等市場尋求進一步增長提供接觸區域及全球投資者的機會。



快樂蜂計劃安排旗下國際業務Jollibee Foods Corporation International（JFCI）在香港上市，JFCI將持有集團在菲律賓以外的業務，而快樂蜂將保留其國內業務並繼續在菲律賓證券交易所上市。

快樂蜂產品組合涵蓋了本土品牌，如快樂蜂，以及國際品牌，包括添好運、The Coffee Bean and Tea Leaf、Highlands Coffee、Compose Coffee 和 Milksha。（資料圖片）

國際品牌包括添好運及Milksha

快樂蜂產品組合涵蓋了本土品牌，如快樂蜂、Chowking、Mang Inasal 和 Greenwich，以及國際品牌，包括 Smashburger、添好運、The Coffee Bean and Tea Leaf、Highlands Coffee、Compose Coffee 和 Milksha。

分拆上市後，快樂蜂食品與JFCI將分別成為兩間獨立上市公司，從而讓菲律賓業務及國際業務各自擁有不同的戰略重點及資本配置優先事項。根據方案，現有股東將按持股比例獲派JFCI股份，正推進重組流程，並將視進度適時公布更多上市及分派細節。

快樂蜂同時宣布，委任Richard Shin出任擬分拆實體JFCI的行政總裁。Shin是現任快樂蜂的首席財務及風險官，以及快樂蜂國際的首席執行官，擁有橫跨消費、零售等行業三十年的國際財務和業務領導經驗，曾在William Grant & Sons、Ralph Lauren、Bacardi和Altria等跨國企業擔任要職。