五年規劃｜推100億元創科產業引導基金　料規模可達至少400億

【施政報告2026、香港五年規劃、香港一五規劃、金融+、金融科技】今日（16日）發佈的五年規劃強調推進「金融 +」，圍繞科技、貿易、綠色、知識產權、航運和民生六大板塊展開。其中，「金融 +科技創新」成為焦點。李家超強調，將優化科技企業上市制度，並推出100億元創科產業基金，預總基金規模將逾400億元。



設逾百億科創基金 拓數字金融與代幣化

香港一五規劃表示，將推出100億元創科產業引導基金，涵蓋五大板塊即生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型，以及未來與可持續發展。其中，預期總基金規模可達到至少 400 億元，即市場投入的資金會是政府出資總額至少 3 倍。

同時，亦將針對初創科創企業推出創科創投基金優化計劃，成立最高25億元聯合基金，料集市場資金逾75億元。

此外，亦聚焦數字金融，發展數據及支付基建、人工智能、增強韌性，以及金融代幣化等四大重點領域。例如，金管局Ensemble項目加大應用代幣化技術；新興數字資產例如央行數碼貨幣(CBDC)、穩定幣、代幣化存款、代幣化債券以及代幣化證券產品發展。

此外，李家超亦強調維護金融安全。將深化金融監管沙盒應用，擴大覆蓋範圍，實現金融創新與監管之間的動態平衡。尤其是重點領域風險監測，健全金融基礎設施和數據安全保障體系，鞏固網絡安全、金融科技監管和反洗錢能力。

香港科技園公司於「香港金融科技周2025」率領20間園區公司展出，並促成約150場商業配對。

貿易數據化 加稅務優惠與人民幣結算

貿易方面，一五規劃預計持續推進CargoX項目建設，連結貨運物流與數據平台，促進貿易單據電子化及跨境數據交換，推動電子認證作用。同時將實施稅務寬免，加強香港對內地、海外企業設立企業財資中心的吸引力。

此外，航運上，將支持開發多元航運金融、保險，以及貿易融資產品和增值服務，推動海運領域跨境人民幣結算。