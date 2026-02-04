金管局金融科技推廣藍圖　未來數月推4大旗艦項目

金管局公布金融科技推廣藍圖，將透過推動高效能運算基礎設施的應用，拓展人工智能和分布式分類賬技術(DLT)的進階方案，旨在強化銀行業在運用先進科技時的風險管理能力。藍圖提出一套以生態協作、技術演變以及人才培育為執行核心的框架，未來數月金管局將推出4個旗艦項目，包括量子準備度指數、全新風險數據策略、金融科技網絡安全基準及資歷發展支援。



將推量子準備度指數

金管局將推出量子準備度指數，以評估銀行業在後量子密碼學(PQC)領域的準備情況。該指數不僅提供全面的現狀分析，亦將作為未來數年可量化的目標，協助金管局在銀行業過渡至PQC的過程中提供實務支援。

同時，金管局將推行全新風險數據策略，以強化銀行業的數據管理能力。透過更完善的數據管治框架與更先進的數據基礎設施，銀行將可以更有效運用複雜的結構化及非結構化數進行進階分析，應對不斷變化的風險環境。有關能力亦將支持金管局擴展「細緻數據滙報」計劃，進一步強化風險管理和銀行監管工作的靈活性。

將推全新風險數據策略、金融科技網絡安全基準及資歷發展支援

金管局還將與業界合作，為金融科技公司制定一套全新而標準化、業界主導的金融科技網絡安全基準，重點聚焦於人工智能和DLT等新興技術的應用。此基準旨在為金融科技公司與銀行合作時提供清晰的安全指引，從而強化整個金融科技生態圈的信任基礎與風險韌性，同時提升銀行在引入金融科技合作夥伴時的盡職審查效率。

另外，金管局將與業界合作，提供實務指引，以提升銀行中一般金融科技使用者的技能，並輔助現有的資歷發展工作。措施將聚焦於提升「人機互動」能力，讓從業員能更清楚了解將人工智能與DLT融入新一代金融產品與服務時所需的技能。

阮國恒：藍圖助構建平衡風險及機遇的金融系統

藍圖亦提出一系列措施，以應對挑戰金融科技進一步發展的主要因素。這些措施包括FiNETech系列、負責任創新比賽、優化Fintech Connect配對平台，以及實務工作坊。

金管局副總裁阮國恒表示，金融業的未來將由那些能夠駕馭先進技術的推動者定義，他們不僅優化現有流程，更能重塑未來的可能性。透過鼓勵負責任創新、加強跨境協作及持續投資人才發展，藍圖提供實務指引，協助構建具韌性及前瞻性的生態圈，一個能平衡風險和機遇急速演變的未來金融系統。