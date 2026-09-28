港交所40週年特展直擊！唐家成憶開荒辛酸　住無冷氣宿舍仲要防鼠

港交所（0388）今日（28日）於交易廣場中央大廳舉行「交易廣場 跨越四十載的交易現場」特別相片展覽啟動禮。展覽為期4週，透過豐富的歷史照片、報章文獻、多媒體展品及互動裝置，回顧香港交易所40年來在交易廣場紮根的發展歷程。



啟動禮上，港交所行政總裁陳翊庭致辭時表示，交易廣場將繼續見證香港金融市場的下一章，並透露全新的金融博物館將於2027年內完成，期待能呼應施政報告中的「金融加旅遊」主題，吸引世界各地遊客參觀。財政司副司長黃偉綸及置地公司行政總裁司米高（Michael T. Smith）亦先後致辭。隨後，一眾主禮嘉賓，包括香港交易所主席唐家成亦一同進行敲鑼儀式，為展覽正式揭幕。



（左起）米高、唐家成、黃偉綸、陳翊庭一同進行敲鑼儀式，為展覽揭幕。 （方承恩攝）

5大主題區域「穿越時空」 388紅背心重現

展覽現場劃分為5個主題區域，引領參觀者穿越時空。第一個的展板以「奠基歲月」為題，講述80年代香港金融業起飛，政府於1982年在中環臨海地皮興建辦公大樓，並規定大廈須設置證券交易大堂，最終命名為「交易廣場」的歷史。

現場最矚目的互動區域，是掛有經典紅色「388」號交易員背心的還原場景。大會特設一個模擬交易櫃檯，擺放了舊式電腦螢幕、鍵盤、打字機及電話，配合背後巨大的昔日交易大堂全景照片，生動重現了80年代出市代表在交易大堂內忙碌工作的盛況。嘉賓及參觀者紛紛穿上紅色背心，拿起舊式電話擺出「俾Like」手勢拍照留念，甚至有嘉賓即場以手機展示自己以前身穿背心的照片。

互動裝置區掛有經典紅色「388」號交易員背心及電腦的還原場景。 （方承恩攝）

嘉賓一同打卡留念。 （方承恩攝）

場內亦展出了多部舊式電視機，播放著珍貴的歷史片段，包括1986年《歡樂今宵》特備節目群星「香港聯合交易所開幕之夜」，以及無綫新聞2022年《探古尋源》介紹交易員時代的節目。此外，現場亦播放了1985年交易廣場落成時的宣傳廣告片，以當年的電腦動畫展示大樓的建築特色。

場內展出多部舊式電視機播放著珍貴的歷史片段。（方承恩攝）

展覽亦回顧了交易所的現代化進程。展板上展示了多份80年代的報章剪報，包括《大公報》及《華僑日報》，報道交易廣場平頂及聯合交易所裝修等新聞。另一邊廂的展板「聯通世界」提到，隨著自動對盤系統引入，交易大堂逐步轉型；至2000年，聯交所、期交所及香港結算合併成立香港交易所。現場展出了多張歷史照片，記錄了2000年合併後的里程碑，以及近年新上市儀式及金融大會的活動點滴。

展板上展示交易所的現代化進程。 （方承恩攝）

唐家成憶開荒辛酸 住無冷氣宿舍仲要防老鼠

港交所主席唐家成、資深傳媒人辛惠嬌及立法會議員李惟宏其後一同分享過去參與香港資本市場發展的軼事。唐家成在分享中回顧了港交所40年的發展歷程，並憶述自己1985年從英國回港後，參與第一間紅籌公司來港上市的工作。

他提到，由於內地會計準則與香港不同，團隊要派40多人到蛇口出差4個月，過程十分辛苦。另外亦分享以前90年代住員工宿舍，沒有冷氣、天氣很熱，晚上更有老鼠出沒。他笑言，同事們不敢全部睡覺，要輪流看著老鼠，有人更被老鼠咬。雖然環境艱苦，但他覺得很值得，因為這些經歷見證了香港資本市場的重要里程碑。

（左起）辛惠嬌、唐家成、李惟宏憶述過往參與香港上市市場發展的軼事。（方承恩攝）

金融加旅遊新地標 金融博物館2027年開館

陳翊庭致辭時指出，是次展覽一方面希望藉此回顧交易所40年來紮根在交易廣場的歷史，另一方面也藉此機會感謝各界及業界朋友多年來對香港市場發展的貢獻。她續透露，博物館的工程將不僅會在2027年內完成，之後亦會有更多機會與業界交流，並拉近金融與社區的距離。

陳翊庭表示：「我很期待新的博物館可以呼應施政報告裡面的『金融加旅遊』這個主題，也可以吸引世界各地的遊客來參觀。」屆時將進一步提升香港作為國際金融中心的品牌形象。

米高期待未來的繼續與港交所並肩同行。 （方承恩攝）

至於交易廣場業主置地公司集團行政總裁司米高致辭時表示：「過去40年間，我們攜手共築支持香港成為國際金融中心的生態體系，彼此的發展歷程緊密相連。如今，隨著香港交易所落實將交易廣場作為其永久總部，這項投資展現了雙方對中環以及香港未來的堅定信心與重大承諾。我們期待在未來的40年繼續並肩同行。」