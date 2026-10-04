順勢而為　應時而為｜知薇

最近，知薇為一件事情努力了一段時間，卻發覺或許時機未到。於是有些難過失意，彷彿努力過上天就欠個結果一樣。知薇也明知這樣的想法太學生思維了——畢竟，這世上從來都不是付出努力過就一定有結果的。



知薇有個堅定的信念又一次救了自己，即：

Life is happening for me, not happening to me.（一切發生總為我而來，而非衝我而來。）

心裏舒服了些，卻未夠通透。

直到知薇偶然看到台灣老牌女藝人蕭薔和蔡康永多年前的訪談節目片段，才豁然開朗▼▼▼

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年輕的康永一雙大眼充滿好奇地問年輕的蕭薔：「向來只要你想要的，你就要爭取，不願意錯過，是嗎？」蕭薔眼神平靜的回答：

根本爭取不到任何東西，康永。

知薇聽到這個很驚訝，在那時候的台灣，蕭薔是數一數二、家喻戶曉的年輕氣質美女演員，卻覺得自己爭取不到任何東西？怎麼可能？

她繼續分享道：「我所有一切的好運，都是上天給我的，包括拍廣告、拍戲，我沒有辦法去爭取任何東西。因為這是市場供需原則，當人家需要你的時候，他會重金禮聘你、禮遇你……」

但是當人家不需要你的時候，你什麼都不是。

聽到此，知薇理解多了一些，可不是嘛，人生的際遇，可不是供需原則：你有適配的能力和價值，那自然人家追著要；你就算「周身刀」，武林高手應聘畫室，那也不符合需求，就等於毫無價值。而武林高手，也要等武館有需求才能出頭。

說到此，蕭薔彷彿進入一種冥想的聊天狀態，眼神望住遠方，娓娓道來：「所以我沒有辦法去爭取任何事情，我只能夠把我自己照顧好，然後讓我自己頭腦很清楚，可以面對隨之而來的，一切工作上的要解決的問題。」可不是嘛。日出而作，日落而息，順應時勢和時機，時刻保持狀態，才能在合適的機會敲門時，頭腦清醒、判斷準確、穩穩接住、事半功倍。

蕭薔姐姐能常青數十多年，更能在58歲高齡在2026年《乘風破浪的姐姐》裏唱跳輕鬆一字馬，或許就是她這個底層心態邏輯的體現。她一直照顧好自己的心和身，等待老天再次帶來的好運和機會，穩穩接住，做到最好，一鳴驚人。

這樣的心態、底氣和耐性，值得學習。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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