結束半世紀合資！　談一談怡和與美心的那場戀愛｜凌凌八

怡和旗下DFI零售集團宣佈與美心伍氏家族終止長達五十四年的合資關係，這筆交易安排得相當乾脆：DFI全面退出持股五成的美心食品，換取美心在香港、澳門、新加坡等亞洲七個市場的星巴克特許經營權，同時收回約3.4億美元的現金對價。



這不單純是本地餐飲王國股權的重組，且看怡和近年在全球的資產調配框架來看，這其實是這家百年英資集團調整全球資本佈局的其中一步。

追蹤怡和近年在世界各地的動作，可以清晰看到其資本運作的轉變，從先前逐步私有化怡和策略以簡化複雜的交叉持股，到在多個地區出售非核心資產，怡和正逐步減少營運繁重的實體業務，轉而追求更高的資本回報率與穩定的現金流。

怡和不再像過去那樣維持龐大但經營繁瑣的實體資產網絡，而是傾向將資金轉移至高流動性、營運模式相對簡化的項目，換言之即是投資型公司的概念，美心這筆交易正好反映了這個邏輯。

怡和旗下DFI零售集團宣佈與美心伍氏家族終止長達五十四年的合資關係。（資料圖片）

傳統餐飲業面對人工與租金壓力，營運成本偏高，加上五五對半的合資結構在決策上相對繁瑣，對怡和而言資本回報率已不如往日。

為什麼怡和仍保留星巴克？因它屬於高溢價、高現金流的連鎖品牌，而且能直接融入DFI現有的7-Eleven、惠康、Market Place及yuu獎賞計劃等零售與物流網絡。

甩掉需要長期投入資本開支（CapEx）的傳統餐飲包袱，換取大量現金與成熟的連鎖品牌經營權，成功輕量化了DFI的資產負債表，亦提高了防守力。

把這筆交易放到怡和的全球佈局來看，其核心邏輯是將資金從回報較低或營運複雜的業務中抽離，轉投向防守性更高、現金流更穩定的領域。例如怡和近年在東南亞退出汽車經銷等非核心業務，同時將資金投向澳洲醫療保健市場（如收購放射醫療網絡I-MED）及其他具備穩定收益的基礎設施與品牌授權項目。

這反映出怡和在挑選全球資產時，越來越看重標的的防守屬性與抗通脹能力，而非單純追求業務規模的擴張。

市場過去常將怡和的資產移動簡單歸類為「撤資」或「轉移陣地」，但更準確的理解是資產組合的重新配置。

怡和保留星巴克，因它屬於高溢價、高現金流的連鎖品牌，而且能直接融入DFI現有的7-Eleven、惠康、Market Place及yuu獎賞計劃等零售與物流網絡。（資料圖片，黃文琪攝）

在高息環境與全球經濟放緩下，持有高成本、低毛利的實體業務會拖累企業整體估值。集團目前需要的是能持續提供自由現金流（Free Cash Flow）的優質資產。DFI在接手星巴克的同時提高派息比率，正好符合母公司要求子公司持續吐出現金、以支持全球其他高回報投資的策略。

此外，怡和在海外的投資佈局呈現出高度的地域分散策略。無論是在發達市場收購具備專利或技術壁壘的醫療機構，還是在東南亞聚焦於具有人口紅利的消費零售與金融服務，怡和都在試圖降低單一市場波動對整體業績的影響。

怡和決定賣掉美心這類地域集中度高的傳統業務，套現後轉向靈活性更高的海外資產，正是這種全球風險分散邏輯下的必然選擇。

從54年前入股美心，到今天套現離場並拿走星巴克，撇除人情，怡和的決策完全基於商業回報與資本效率；其在全球範圍內的資產重組，仍在按其既定的節奏與邏輯推進。

對於這家正在轉型的英資財閥而言，不和生意談戀愛，資本逐利非常正常；更何況，這場戀愛其實已談了半個世紀，好來好去，結局也算美滿。

【財經專欄】凌和遊戲．凌凌八

一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就係喺漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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