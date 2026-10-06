港券商上半年盈利增21%至517億元　成交149萬億創新高

證監會發布最新一份證券業財務回顧報告，指出香港證券業在今年上半年錄得穩健增長，淨盈利較2025年下半年增加21%，至517億元；期內證券經紀行的交易總額較2025年下半年躍升24%，創下149萬億元的紀錄。



香港證券業上半年淨盈利增長21%至517億元，交易總額創149萬億元新高。

佣金利息收入升13% 資產管理費用跌21%

證券經紀行的交易活動增長強勁，客戶參與度日益上升，使盈利較2025年下半年大幅增加。今年上半年，截至6月的活躍客戶人數亦增加10%至約570萬。

在經紀行的主要收入來源中，交易佣金及利息收入較2025年下半年增加13%，至454億元，部分抵消資產管理相關費用收入下降21%至244億元的影響，因此行業總收入大致保持平穩。支出方面，開支及利息支出輕微下跌2%，有助推動盈利增長。

中型B組經紀行最勁 淨盈利升37%

港交所參與者的合計淨盈利總額為237億元，增幅達20%。按成交額計規模屬中型的B組經紀行表現最佳，其淨盈利急升37%至128億元。其次為C組經紀行，其淨盈利增長24%至45億元。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，香港證券業本年度盈利表現更強勁，主要受惠於交易活動增加及投資者參與度提升，反映市場具備良好韌力，能在多變環境下靈活應對，並維持穩健財務基礎。他續指，證監會將繼續與業界合作，提升風險管理、營運韌力和操守標準，以鞏固投資者信心及香港作為領先國際金融中心的地位。