港券商上半年盈利增21%至517億元　成交149萬億創新高

撰文：李芍慜
出版：更新：

證監會發布最新一份證券業財務回顧報告，指出香港證券業在今年上半年錄得穩健增長，淨盈利較2025年下半年增加21%，至517億元；期內證券經紀行的交易總額較2025年下半年躍升24%，創下149萬億元的紀錄。

香港證券業上半年淨盈利增長21%至517億元，交易總額創149萬億元新高。

佣金利息收入升13%　資產管理費用跌21%

證券經紀行的交易活動增長強勁，客戶參與度日益上升，使盈利較2025年下半年大幅增加。今年上半年，截至6月的活躍客戶人數亦增加10%至約570萬。

在經紀行的主要收入來源中，交易佣金及利息收入較2025年下半年增加13%，至454億元，部分抵消資產管理相關費用收入下降21%至244億元的影響，因此行業總收入大致保持平穩。支出方面，開支及利息支出輕微下跌2%，有助推動盈利增長。

中型B組經紀行最勁　淨盈利升37%

港交所參與者的合計淨盈利總額為237億元，增幅達20%。按成交額計規模屬中型的B組經紀行表現最佳，其淨盈利急升37%至128億元。其次為C組經紀行，其淨盈利增長24%至45億元。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，香港證券業本年度盈利表現更強勁，主要受惠於交易活動增加及投資者參與度提升，反映市場具備良好韌力，能在多變環境下靈活應對，並維持穩健財務基礎。他續指，證監會將繼續與業界合作，提升風險管理、營運韌力和操守標準，以鞏固投資者信心及香港作為領先國際金融中心的地位。

會財局與證監會將雙方監管合作　擴至持牌機構及基金財務滙報證監會擬精簡招股書章程　明年上半年諮詢　強調非削減披露證監會落實五年規劃　南向通人幣櫃枱、房託通齊於明年落地五年規劃｜證監會黃天祐預告即將發聲明　闡述相關行動綱領及策略城堡證券股票負責人：散戶有望重返美股　10月迎來加倉窗口新世界擬分拆證券投資基金上市　涉上海K11 Art Mall、ATELIER估值或逼6000億！傳DeepSeek擬科創板掛牌　聘中信證券做上市輔導致富證券47周年嘉年華逾500人出席　專家籲分散配置方德證券首展Bitcoin Asia　展示持牌數字資產服務
證監會
HK01 Space Promotion