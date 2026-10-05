港投鎖定「腦機」新賽道！　港交所警惕美股巨頭AI或估值過熱

人工智能（AI）產業無疑是全球資本市場熱點，而香港正以獨特的資本結構，成為高科技企業競相落腳的中心之一。在週一（5日）舉辦的2026全球力量青年峰會上，續任港投公司（HKIC）行政總裁的陳家齊表示，在「耐心資本」支持下，港投專注於AI、硬科技、生物科技及綠色能源等領域，目前有逾30家科技企業正籌備在港上市。

同時，針對全球AI巨頭的多輪融資和天價估值，同場的港交所行政總裁陳翊庭表示，美國市場資金高度集中於極少數AI巨頭，抬高了中小型科技公司的上市門檻。亞洲財富管理平台Endowus創始人及董事長李眞亦提醒投資者，大部分AI巨頭創造的價值已在一級市場被吸收，公開市場估值或飽和。

港交所行政總裁陳翊庭﹙左二﹚稱，美國市場資金高度集中於極少數AI巨頭，抬高了中小型科技公司的上市門檻。﹙資料圖片﹚

港投瞄准「腦機」新領域 深耕香港與大灣區

陳家齊於會詳細解釋了「港投公司」耐心資本的機制。她指出，科技從「0到1」的突破極具挑戰，成長軌跡絕非簡單的線性發展，正是需要發揮「耐心」的地方。而港投公司大部分布局於早期與成長期階段，每投入1港元，平均能吸引超過8港元的國際長期資本跟投。

除了高科技、生物科技以及綠色能源三大板塊外，陳家齊透露，港投公司將重點鎖定腦機介面（Brain-computer Interface）和商業航太（Commercial Aerospace）領域。她強調，腦機介面是AI與生物技術的天然交會點，不僅能深耕香港，更能完美對接大灣區的製造業供應鏈，打造不可替代的產業屏障。

陳家齊透露，港投公司將重點鎖定腦機介面（Brain-computer Interface）和商業航太（Commercial Aerospace）領域。﹙資料圖片﹚

Anthropic早期融資或致IPO飽和 港交所 18C 助小企

論壇的另一大看點，聚焦AI巨頭 Anthropic 擬衝刺世界最大IPO 的新聞熱點。李眞提醒，當前如 Anthropic 或 SpaceX 等巨頭在上市前已進行多輪巨額融資，企業創造的大部分價值已在一級市場被早期投資者吸收，導致公開市場估值相當飽和。

陳翊庭亦觀察到，美國市場目前資金高度集中於少數超大規模AI巨頭，大幅抬高了中小型科技公司的上市門檻。相對來說，港交所透過《上市規則》第18C章（特專科技公司上市機制），為尚未盈利但具備前沿技術的硬科技企業提供精準融資平台。

亞洲財富管理平台Endowus創始人及董事長李眞稱，代幣化能大幅降低交易與管理成本。﹙資料圖片﹚

緊隨資產代幣化趨勢 港交所正建新平台

針對資產代幣化趨勢，陳翊庭透露港交所正著手打造「資產中立型代幣化平台」，並以碳信用額度等現實世界資產作為首波測試案例，展現港交所擁抱鏈上技術、提升市場流動性的決心。

李眞則認為代幣化能大幅降低交易與管理成本、提供即時流動性與透明度，特別是在私募市場次級流動性方面具有巨大潛力。但他同時強調，代幣化雖然解決了「獲取渠道」問題，但不等於保證了「投資成果」，投資人仍需回歸基本面，精準揀選具備長期價值的資產。