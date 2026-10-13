2026亞洲商界女性百強　港人奪16席　陳翊庭倪文玲屈翠容列10強

《財富》雜誌公佈2026年度「亞洲最具影響力商界女性」榜單，香港共有16位女性領袖入選，其中香港交易所﹙0388﹚行政總裁陳翊庭、屈臣氏集團集團行政總裁倪文玲及百勝中國行政總裁屈翠容更打入「亞洲十大」，分別排名第5、第6及第10位，突顯香港在區內商界的影響力。



香港交易所行政總裁陳翊庭（Bonnie Y. Chan）連續3年榜上有名，名列第5位。（資料圖片）

科技界勢力抬頭

本年度榜首由星展集團行政總裁陳淑珊蟬聯，立訊精密董事長兼行政總裁王來春穩守第2位。藍思科技創辦人兼主席周群飛躍升25位至第3位，成為榜單最矚目的排名變動之一。

今年5月，國家主席習近平為來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。在現場畫面中， 坐在蘋果CEO庫克（Tim Cook）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的中間，正是周群飛。

其餘十強包括華為公司副董事長、輪值董事長兼財務總監孟晚舟（第4位）、小鵬汽車總裁王鳳英（第7位）、HCLTech主席Roshni Nadar Malhotra（第8位）、JAL Group總裁兼行政總裁鳥取三津子（第9位）。科技業今年共有16人入選，成為上榜人數最多的行業，領先有14人入選的銀行業，反映科技驅動產業在亞洲經濟中的地位日益提升。

「屈臣氏集團」（AS Watson）集團行政總裁倪文玲（Malina Ngai）名列第6位。 （資料圖片）

百勝中國（Yum China）行政總裁屈翠容（Joey Wat）名列第10位。 （資料圖片）

遍佈金融、地產、航空等領域

除十強人選外，多名香港女性領袖亦榜上有名。美高梅中國主席兼執行董事何超瓊排第26位；瑰麗酒店集團行政總裁、周大福珠寶副主席兼執行董事鄭志雯排第32位；香格里拉集團主席、集團行政總裁兼執行董事郭惠光排第34位。

金融界方面，滙豐香港行政總裁伍楊玉如排第43位；渣打銀行財富管理及零售銀行業務暨東盟、南亞、大中華及北亞地區行政總裁徐仲薇排第46位；恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹排第48位；保誠大中華區區域行政總裁伍燕儀排第55位；瑞銀環球財富管理亞太區主席兼香港區行政總裁盧彩雲排第62位；貝萊德資深董事總經理兼亞太區主管陳蕙蘭排第63位；香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊排第64位。

其他上榜香港領袖包括港鐵公司行政總裁楊美珍（第51位）、李錦記醬料全球董事會主席兼首席執行官邢軍（第58位）、電訊盈科執行董事、集團總經理兼財務總監許漢卿（第59位），以及香港機場管理局行政總裁張李佳蕙（第80位）。

2026亞洲商界女性百強，瑰麗酒店集團行政總裁、周大福珠寶副主席兼執行董事鄭志雯排第32位。﹙梁鵬威攝﹚

中國18人入選

本年度榜單表揚100位亞洲女性領袖，涵蓋亞太區14個市場。中國共有18人入選，人數最多；香港以16人緊隨其後；新加坡有12人。其他市場包括泰國（9人）、印度（7人）、日本（6人）、澳洲（6人）、越南（5人）、馬來西亞（5人）、南韓（4人）、菲律賓（4人）、台灣（3人）、印尼（3人）及澳門（2人）。

榜單亦反映亞洲企業領導層的延續與變化：100位入選者中，76位去年亦曾上榜，另有24位首次入選。此外，25位入選者在《財富》世界500強企業擔任全球或地區領導職位，23位在《財富》東南亞500強企業出任行政總裁、主席或其他最高管理層職位，顯示亞洲女性領袖在大型企業中的國際影響力持續擴大。