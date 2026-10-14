今日新聞8分鐘｜平治高速追逐 Tesla狂飆｜藍田站連續2日故障

蔡天鳳失聯夫譚方駿曾上加多利山 單位遇鄺港智

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（14日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿繼續作供。譚提及蔡天鳳失蹤當天，他早上上班前，仍有與蔡面對面說，至下午有朋友約他們當晚食飯，蔡在2:06曾回覆他「OK」，及留了一個語音訊息，他約好地點再聯絡蔡時，蔡已沒再回覆。

譚稱蔡不回覆訊息屬不尋常，他當日下午約６時曾到加多利山的單位找蔡，當時鄺港智和李瑞香都在單位，譚當時已提及要報警，鄺母李瑞香卻說：「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警，人哋點會畀錢你呀。」譚稱他現在明白，李是想他轉移視線。

譚稱他亦曾用應用程式「Life360」嘗試找蔡的位置，並發現她的位置顯示在大埔。

尖沙咀碼頭兩婦互毆 一人遭撳地打頭腳踢

尖沙咀碼頭發生兩女打鬥事件。網上片段所見，一名戴眼鏡的短髮白恤衫女子在碼頭巴士站，將一名穿白T恤婦人撳低。婦人跪在地面，恤衫女則坐在其背上，更不停用手狂打對方頭部。被打的婦人不停尖叫「救命呀、報警呀」求救。其後一名外籍男子率先上前分開兩女，其後再有其他途人加入勸阻。

警方經調查後，以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕兩名涉案女子，兩人均被送往廣華醫院治理。消息指，兩人均為觀光船服務銷售員，事發前分別帶領顧客登船，其間因插隊問題爆發衝突。

青沙公路私家車逆線 累兩的士急煞相撞

網上廣傳一條車CAM片段，可見一輛深色私家車，於沙田青沙公路懷疑逆線行駛。兩輛的士見狀因而急煞閃避，結果相撞。涉事私家車則繼續逆線離去。

據了解，車CAM片段曝光後，警方新界南交通部立即介入調查。警方指，初步得悉事發於今日（12日）凌晨，事件中沒有人受傷。警方隨後以涉嫌「危險駕駛」，拘捕並檢控一名30歲本地男司機。

屯公平治高速追逐 Tesla時速216公里狂飆

本周有人將車CAM影片上載至社交平台的限時動態，並配上文字「唔好X啦benz佬」，片中顯示時間為10月11日早上6時44分，當時一輛平治私家車在馬路上高速追逐前方一輛藍色私家車，期間兩車左右切線，其間未見平治私家車打燈提示。同時，從片中顯示的車速變化，藍色私家車在短短30秒由時速35公里每小時，加速至時速216公里每小時，狀甚驚險。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員在網上發現到相關短片，今日（14日）以涉嫌「危險駕駛」在屯門區拘捕兩名分別31歲及32歲的本地男子。行動中，兩輛涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。

港鐵藍田站連續2日繁忙時段故障 返工返學大受影響

港鐵連續兩日發生故障，並且撞上巿民返工放工繁忙時段。昨日（13日）傍晚近6時，港鐵藍田站附近路軌旁有設備起火，導致觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站關閉，東九龍區的交通亦受牽連。今日（14日）早上近9時，港鐵宣布藍田站月台有設備冒煙，為確保安全，現時觀塘綫列車不停藍田站。

新皇崗口岸通關首日直擊 周邊食肆迎復甦港客佔八成

今日（12日）清晨6時30分，新皇崗口岸正式通關，吸引大批香港市民特意跨境前往體驗。記者在口岸附近發現，距離口岸不到200米處的兩家食肆出現爆滿盛況，店內放眼盡是香港旅客，茶餐廳與潮州菜館生意激增，負責人忙至「停不了手」；不過，也有距離口岸稍遠的超市表示暫未受惠，正積極擬定營運策略吸引港客。

天水圍竹棚搭建獲譽為登峰之作 巿民打卡驚嘆

天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座及置富嘉湖）的大型玻璃尖塔維修工程因其搭建的竹棚富有幾何美感引起市民注意，有網民在社交媒體發文大讚竹棚「有線條感同視覺衝擊，簡直好似大型現代藝術裝置展出」。《香港01》記者到+WOO嘉湖視察，見不少巿民都舉頭仰望欣賞及拍照。

俄軍空襲基輔 男子驚見無人機轉身狂奔場面驚險

俄羅斯持續空襲烏克蘭，據當地媒體稱，哈爾科夫附近（Kharkiv）10月11日遭受俄羅斯導彈空襲，共造成3死，25人受傷。另外，首都基輔（Kyiv）8日遇襲時，有片段捕捉到一名男途人發現俄羅斯無人機從頭上施襲，並極速逃生的驚險一刻。