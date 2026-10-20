美股｜道指收市升529點　紐約期油跌1.8%

美股周二（10月20日）造好，投資者紛紛湧入醫療保健等價值股，道指最多曾升723點或1.39%，至收市仍升529點；納指繼前一天大幅上揚後走低，日內最多曾跌251點，其後跌幅收窄，至收市跌6點。



圖為2026年9月29日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月21日

【04:19】Tesla升逾1.5%

道指收市報52,495.88點，升529.85點或1.02%；納指收報26,424.82點，跌6.07點或0.02%；標普500指數收報7,712.57點，漲21.84點或0.28%。

重磅科技股方面，Tesla升1.56%。AI晶片龍頭Nvidia跌0.25%、蘋果公司（Apple）跌0.94%；Google母公司Alphabet跌1.12%，為跌幅最大道指成份股。

【04:03】中概股指數收漲0.69%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.69%。其中，阿里巴巴ADR升0.10%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【03:28】布油跌0.69% 美元指數下跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報101.79美元，跌1.87美元或1.80%；倫敦布蘭特期油每桶收報108.79美元，跌0.76美元或0.69%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.70，跌0.27%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.20，較前一個交易日約跌0.20%。

【03:17】現貨金價下跌 Bitcoin現報8.2萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,121.61美元，跌18.91美元或0.46%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,454.73美元，24小時內約升0.8%。

【03:16】恒指夜期收報24,001點 高水133點

恒指夜市期指收報24,001點，升121點，較恒指收市23,867點，高水133點，成交12,261張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月20日

【22:51】Tesla漲逾2%

道指最新報52,644點，升678點或1.30%；納指最新報26,544點，升113點或0.43%；標普500指數現報7,739點，升48點或0.63%。

重磅科技股方面，Tesla現升2.26%、AI晶片巨頭Nvidia漲0.36%；蘋果公司（Apple）則跌0.36%。

【22:49】油價跌逾2.5% Bitcoin現約8.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶95.88美元，跌2.66美元或2.70%。布蘭特原油期貨最新每桶報106.74美元，跌2.81美元或2.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,955.46美元，24小時內升逾0.8%。