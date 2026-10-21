安踏、FILA第三季表現齊「失守」 　零售額按年跌低至中單位數

安踏體育（2020）第三季零售表現分化，兩大主力品牌齊錄跌幅。集團公布，主要收入來源的「安踏」品牌第三季零售金額按年錄得中單位數跌幅；潮牌「FILA」期內零售金額亦錄得低單位數按年跌幅。不過，所有其他品牌（不包括2025年起加入集團的品牌）第三季零售金額按年增長25%至30%，成為期內少數維持動能的板塊，突顯集團多品牌策略在分散單一品牌風險方面的作用。



潮牌「FILA」錄低單位數按年跌幅。（網上圖片）

其他品牌逆勢爆升3成

據中期業績，安踏體育收入達435.07億元（人民幣，下同）。其中，安踏品牌收入177.71億元，佔總收入近41%，繼續是集團最大收入支柱；FILA收入150.45億元，佔總收入約35%；所有其他品牌收入106.91億元，佔總收入25%。按此收入結構推算，兩大核心品牌合共貢獻集團約76%收入，其第三季零售表現轉弱，或對集團短期整體增長構成一定壓力。

新收購貢獻待反映

值得留意的是，安踏體育近年積極透過收購擴張品牌版圖。相關報道指出，安踏以15億歐元收購PUMA近三成股權，並已獲市場監管總局「放行」。是次第三季營運數據並未計入2025年起加入集團的品牌，意味相關新收購對集團未來收入貢獻仍有待逐步反映。