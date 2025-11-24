FILA店員備註顧客「買鞋嫌貴」兼截圖發會員群惹眾怒　官方致歉

河南鄭州有消費者反映，日前在當地某FILA門店買鞋後，發現店員在微信將她備註為「買雙鞋子都嫌貴」，甚至將截圖發到會員微信群組。「FILA消費者體驗官方服務號」發文表示歉意，並稱已經嚴肅批評相關員工。



《極目新聞》報道，11月23日，有消費者發文稱，她帶兒子到鄭州正弘城的「FILA KIDS」（斐樂兒童）門市買鞋，從進店到結賬不足10分鐘，兒子一共只試了三雙鞋，「最後用券甚至是店員提議的，沒想到後續看到這樣的備註還發群裏了，我請問呢？店長的態度就是把群解散了？」

消費者公開的微信客戶頁面截圖顯示，微信昵稱為「2025.11.23粉絲」，描述欄寫道：「11月23號註冊的就買一雙鞋子，一直嫌貴男孩穿37碼」；標籤欄寫道「買雙鞋子都嫌貴」。

消費者反映，日前在某FILA門店買鞋後，發現店員在微信將她備註為「買雙鞋子都嫌貴」。（極目新聞）

另一張微信群「正弘城5樓FILA KIDS會員5群」的聊天記錄顯示，前述截圖被店員發到聊天群內，另外還有一張會員信息截圖，圖中會員被標註「綁定的奧萊（outlet），不能用，結果讓她老公又註冊一下」。

不少顧客見到截圖後，紛紛在會員群內留言「你們都這樣給客戶備註嗎？太無語了。原來消費是被這樣對待的？」「我要退群了」「以後也不會買你家衣服了」，隨後店方人員在群內發文致歉。前述發文的消費者稱，當時感覺也沒有麻煩店員太多，沒有試很多雙鞋，她認為購物本來就是自由選擇。

店員在微信將消費者備註為「買雙鞋子都嫌貴」，並將截圖發到會員微信群組。（瀟湘晨報）

不少顧客見到截圖後，紛紛在會員群內留言。（瀟湘晨報）

涉事商場「正弘城」的工作人員稱，當天顧客已經通過客服電話反映此事，目前已走正常流程反饋並核實相關情況。

「FILA消費者體驗官方服務號」在該帖文的評論區致歉，並表示已經第一時間與門店負責人了解情況，已嚴肅批評存在失當行為的員工，「類似情況是絕對不被允許的。我們真誠希望能有機會當面向您表達歉意，並請您監督我們改進 、提升服務水平」。

FILA消費者體驗官方服務號發文致歉。（極目新聞）