FILA聯乘BETTTER復古運動風　簡約時尚設計更適合港隊奧運代表？

【巴黎奧運/ BETTTER／FILA／升級再造／運動時尚】巴黎奧運會2024開幕至今，香港隊已由張家朗、江旻憓與何詩蓓歷史性地摘下兩金兩銅的佳績，當三位登上頒獎台之時，他們身上的FILA運動服原來經已跟香港隊合作了十四年之久，伴隨港隊運動員參加開幕典禮及進入競技舞台。FILA這意大利運動老字號，在7、80年代運動時尚的重要代表之一，近日被LVMH Prize入圍單位BETTTER垂青進行聯名，以升級再造為概念，將復古風FILA運動服重新帶回時裝人視線。



FILA聯乘BETTTER系列（BETTTER）

在BETTTER與FILA是次合作中命名為「Play Smart.」，總共迎來了十二款單品，整個系列均履行BETTTER升級再造主題，透過回收FILA舊物重塑而成，更大玩衣物拼合技藝，主體配色延續FILA經典的紅、白、藍品牌三原色，移植到各種散發出復古氣息的衣物上，包括有由Track Suit運動服演變的連身裙、設有裇衫細節的雙領口Polo裇、內層為運動綁腰背心並可拆卸的西裝外套等等，再注入BETTTER與FILA繡章於胸前，完美地集結復古運動與時尚設計於一身。

BETTTER與FILA聯乘命名為「Play Smart.」（BETTTER）

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BETTTER與FILA聯乘命名為「Play Smart.」（BETTTER）

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作為雙方首次聯乘企劃，BETTTER以FILA最引以為榮的網球元素作為設計主軸，自1972年FILA首度踏足運動服飾領域，開始製造網球針織衫，自此便與網球界結下不解之緣，當中最為人熟悉的定必是瑞典網球手波格（Björn Borg），他自1974年已身穿FILA戰衣連續贏得五屆溫布頓網球錦標賽，以及六屆法國網球公開賽，總合共十一個大滿貫冠軍。

BETTTER聯乘FILA系列（BETTTER）

BETTTER聯乘FILA系列（BETTTER）

BETTTER聯乘FILA系列（BETTTER）

BETTTER聯乘FILA系列（BETTTER）

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烏克蘭時裝品牌BETTTER在2020年由設計師Julie Pelipas所創立，短短誕生了四年已在時尚圈站有一席位兼擁有極高關注度，除了連續兩年入圍LVMH Prize外，上年更贏得Karl Lagerfeld Prize，皆因Julie Pelipas一直提倡升級再造（Upcycled System）理念，透過可持續發展來回應減低過度生產問題，所以BETTTER產量向來不多，每款作品都是獨一無二，利用舊物作升級再造，而這次FILA與BETTTER的聯乘當然亦不例外，不知道香港隊會否考慮一下將來穿用更加時尚的裝備服再次迎戰下屈奧運呢？