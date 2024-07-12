Fila旗下副綫72萬落戶銅鑼灣啟超道　昔日月租高峰210萬、累挫66%

零售市道回暖，銅鑼灣一線街道錄得大額租務個案。對正區內地標商場希慎廣場的啟超道，街道一個面積2,500平方呎的舖位以每月約72萬元租出，新租戶為跨國運動品牌Fila旗下副綫。翻查資料，該舖位過往曾由不同奢侈品品牌租用，高峰期月租達210萬元，反映最新租金較高峰低約66%或138萬元。



據資料顯示，上述舖位為銅鑼灣啟超道10號地下及1樓複式舖，建築面積共2,500平方呎，最新由MISTO BRAND HOLDINGS LIMITED以每月72萬元承租，租約期由2024年9月至2027年9月，為期三年。該舖成交呎租約288元。

據了解，MISTO BRAND HOLDINGS LIMITED為跨國運動品牌Fila旗下副綫，旨在開發各種產品Fila品牌以外的品牌。

啟超道10號地下及1樓複式舖。（蔡偉南攝）

啟超道10號地下及1樓複式舖。

前租戶周大福月租120萬

啟超道由於接連羅素街及正對希慎廣場，往來人流暢旺，亦為鐘錶珠寶等奢侈品牌的集中地。該舖上一個長租租戶為周大福，於2017年進駐，月租高達約120萬元，不過於2022年遷出，其後由一家本地時裝店以短租形式進駐，每月租金跌至38萬元。

高峰期六福月租176.8萬

而追溯至早年，該舖位於2002年起先後為莎莎化妝品及售賣手袋的名人站承租，直至零售高峰期2013年，由六福鐘錶珠寶以176.8萬元租用，直至2014年，再獲另一家手表店Glashutte Watch搶租，月租210萬，租約由2014年12月至2017年11月。