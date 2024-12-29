FILA重拾千禧F1車神舒密加黃金年代　Racecore薄底賽車鞋速戰潮流

【FILA／Racecore／賽車鞋】時尚界掀起的Racecore風潮確實是一時無倆，甚至有超越Gorpcore、Blokecore之勢，相信這必要歸功於Puma經典復刻Speedcat，並找來潮流Icon BLACKPINK成員Rosé、Dua Lipa代言。正當大家對Puma Speedcat渴求量大增之際，就連百年意大利老牌FILA都推出全新賽車鞋RUOTE LOW，希望在市場上分一杯羹。



FILA RUOTE LOW賽車鞋（FILA）

隨著Racecore賽車造型的大爆發，一眾曾在賽車運動中參與過創作的品牌也慢慢地回歸潮流界，當中Puma已不用多講，其Puma Speedcat已佔領了大半個球鞋世界，近日另一運動品牌FILA亦順勢緊隨Racecore洪流設計出全新賽車鞋款，整體毫無疑問地流露着專業賽車鞋的薄底、修身輪廓設定。

FILA RUOTE LOW賽車鞋（FILA）

FILA RUOTE LOW賽車鞋（FILA）

秉承FILA優良傳統，這次品牌決定以車手姿態重回潮流界，並設計出FILA RUOTE LOW，鞋履當然利用賽車駕駛感為創作主軸，設計上重視車手踩腳踏、油門的俐落性與觸感敏銳度，所以採用薄身鞋底與圓形尖頭作為設定，此外鞋身透過纖細麖皮與透氣網材製作，鞋身無論那個角度都擁有FILA標誌，包括兩側印有色彩一體性的特大F字標記，鞋踭與鞋而前方位置亦繡有FILA輪胎圖案與F字，誓將品牌最引以為榮的Racecore文化重現大家眼前。

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如此的專業，皆因早在二千年代，FILA已贊助Formula 1頂級法拉利車隊，亦為車隊及車手製作過不少賽車裝備，當中於1996年至2006年效力法拉利車隊的德國F1「車神」米高舒密加（Michael Schumacher），便在2000年至2004年曾腳踏FILA Nomex race賽車鞋征戰車場，更登上一級方程式世界車手冠軍寶座，協助舒密加總共贏得七屆F1世界冠軍，成為有史以來最成功的一級方程式賽車手之一。

德國F1「車神」米高舒密加穿上FILA賽車鞋（Getty Images）

德國F1「車神」米高舒密加穿上FILA賽車鞋（Getty Images）

德國F1「車神」米高舒密加穿上FILA賽車鞋（Getty Images）