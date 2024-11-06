韓韶禧同款5雙FILA波鞋　至潮銀粉Y3K風慢跑鞋　甜美兼具未來感

韓韶禧「無法抗拒的美鞋」韓國熱賣！



「韓韶禧（韓素希）」以《夫婦的世界》的「最美小三」打響名號，接著在《以吾之名》、《無法抗拒的他》、《京城怪物》等話題作品中展現精湛演技、晉升一線韓劇女主角行列，擁有逆天美貌、牛奶肌膚、魔鬼身材的他，仙氣＋個性＋性感兼具的獨特穿搭風格早已是女孩們的時尚範本。

女神韓韶禧同款FILA 5對波鞋推薦，Y3K風時尚個性、Old money低調奢華等各種風格都有，保證你能找到合適的「女神同款」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女神韓韶禧同款 5對FILA波鞋精選（IG@xeesoxee；01製圖）

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韓韶禧「無法抗拒的美鞋」

網絡代購爆單女神同款

可以當純欲女神，下一秒暗黑叛逆全身黑，女神的魔力就是……任何單品上身都能搭得「很韓韶禧風」又仙又帥又火辣，自從代言運動品牌FILA之後更掀起代購風潮！

韓韶禧同款FILA鞋推薦

1. Y3K慢跑鞋

FILA INTERUN中性復古慢跑鞋



韓妞IG洗版到不行！Y2K之後，先跟上「Year 3000」Y3K科技未來趨勢，才能像韓韶禧一樣走很前面，腳上這雙FILA「INTERUN跑鞋」網布、皮革交織的硬派設計，在未來感必備元素「星光金屬銀」中，加入粉紅色增添減齡甜度，一點都不會難以駕馭，同款還有黑白配色可以收。

2. 賽車跑鞋

FILA REPLICA 2002中性運動賽車鞋



大家的帥歐膩已經上線！變身賽車手的造型馬上帥贏一大票男神，御用鞋款當然也得貫徹賽車風，於2002年推出與F1車隊合作鞋款、2024年升級復刻版的「REPLICA跑鞋」，鞋面流線型輪廓俐落有型，同款PICK全黑配色以及吸睛黑＋紅，小編推薦也可以混搭洋裝、紗裙等柔美風格單品，絕對時髦～

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3. 復刻網球鞋

FILA AXILUS LUX女復刻網球鞋



2024年網球風穿搭也是一大強勢派系，「AXILUS LUX復刻網球鞋」鞋身是溫柔的燕麥米色，在細節處點綴藍、白、紅線條，簡約俐落的設計，營造出低調奢華的風格，看女神搭配CASA系列整套短裙裝，是不是要戀愛了？

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