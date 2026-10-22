屈臣氏萬八呎巨舖攻吉隆坡　亞洲首間Watsons Plus集17000款產品

長和（0001）旗下屈臣氏集團宣布，亞洲首間Watsons Plus顧客體驗店於馬來西亞吉隆坡伊勢丹Lot 10正式開幕，該店佔地超過18,000平方呎，是馬來西亞屈臣氏目前規模最大的門市，同時成為當地第888間分店。店內提供超過17,000款健康、美容、保健及生活產品，並設有多個沉浸式體驗專區。集團表示，馬來西亞為首個推出Watsons Plus的市場，計劃將此顧客體驗逐步擴展至亞洲其他市場，樹立新一代零售標準。



羅寶霞：零售轉型重要里程碑

屈臣氏集團健康與美容業務亞洲區域董事總經理羅寶霞表示，亞洲首間Watsons Plus開幕是集團零售轉型歷程中的重要里程碑。她指出，亞洲顧客對個人化及無縫體驗的需求日益上升，Watsons Plus結合屈臣氏在健康與美容領域的專業優勢、O+O（線上線下融合）零售網絡及創新元素，打造面向未來的零售體驗。

藥房全面升級

Watsons Plus場內設有多個沉浸式體驗專區，涵蓋香水、美妝、高端護膚、面膜、馬來西亞美妝、抗衰老護理、舒眠放鬆、韓式健康、頭髮健康、專業護髮、可持續發展產品及屈臣氏自家品牌等範疇，其中美妝專區匯聚最新中日韓美容潮流。店內同時提供多項健康與美容服務，並設有全面升級的屈臣氏藥房、會員專屬貴賓室及親子友善設施，務求加強顧客互動及品牌連繫。

擬擴展Watsons Plus至亞洲其他市場

集團表示，Watsons Plus為亞洲健康與美容零售的未來發展提供全新藍圖，展現屈臣氏致力加強顧客互動及品牌連繫的決心。屈臣氏將繼續在各市場推動創新，Watsons Plus不僅進一步鞏固其作為亞洲領先健康與美容零售品牌的地位，更為以顧客為本的零售體驗樹立全新標準。