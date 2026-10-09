屈臣氏40萬租SOGO對面舖　較高峰瀉逾7成　更跌穿「千禧年」價！

香港物價年年通脹，核心區地舖租金卻倒退平過「千禧年」水平？位於銅鑼灣駱克道、正對崇光百貨的逾二千呎地舖，最新獲連鎖美容護理品牌「屈臣氏」以每月約40萬元承租，呎租約199元，而前租客為內衣品牌「6IXTY8IGHT」。



據悉，該舖高峰期曾獲周大福以每月150萬元天價搶租，如今新租金不僅較歷史高位大幅插水110萬元或約73.3%，甚至跌穿24年前美妝品牌「卓悅」承租時的42萬元水平。



涉及物業為銅鑼灣駱克道531至533號地下，建築面積約2,010平方呎，屬雙連舖位，正對崇光百貨及港鐵銅鑼灣站D1出口。據悉，該舖最新由「屈臣氏」租用，最新月租約40萬元，呎租約199元，屬屈臣氏在銅鑼灣區內的第五間分店。

銅鑼灣駱克道531至533號地下，建築面積約2,010平方呎，屬雙連舖位。（網上圖片）

內衣品牌棄租 業主減價兩成租予屈臣氏

該舖位所出街道屬部分時間行人專用區，故吸引不少零售商戶進駐。回顧該舖歷來的租務變化，前租戶為連鎖內衣品牌6IXTY8IGHT。該品牌早於2015年以月租110萬元進駐上址，呎租約547元。至2018年零售市況仍強勁時，更加租25%至每月137.5萬元續租，呎租調升至約684元。然而，隨著近年本港零售表現疲弱，該舖月租近年已減至約50萬元。

隨著6IXTY8IGHT的租期於今年8月底屆滿並決定不續租，業主原本以「原價」50萬元重新放租，期間甚至曾考慮將「一分為二」拆售出租。最終舖位獲屈臣氏全數承租，惟月租減20%至40萬元敲定。

6IXTY8IGHT的租期於今年8月底屆滿，並決定不續租。（網上圖片）

較周大福高峰期瀉七成 租金倒流24年前

回憶本港零售業黃金歲月，由於同區羅素街等一線街道的舖位呎租升穿2,000元，故吸引不少奢侈品及珠寶品牌於租金相對較低的駱克道插旗搶租。資料顯示，連鎖珠寶金行周大福曾在2012年租用該舖，月租達至150萬元的高峰，呎租約746元，即目前最新租金較高峰暴瀉110萬元或約73.3%.

有趣的是，早於2002年另一連鎖化妝品店卓悅將上述地舖打通併合租用，當時月租已達42萬元。換言之，該舖租金竟「時光倒流」至24年前水平。

早於2002年另一連鎖化妝品店卓悅將上述地舖打通併合租用，當時月租已達42萬元。（網上圖片）

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