屈臣氏8款必買美白淡斑精華推介　改善暗沉痘印　養出透亮肌膚

繼先前介紹康是美、寶雅必買保養清單後，同樣是小資族挖寶聖地的屈臣氏當然不能錯過！為滿足改善日曬、熬夜、痘印造成的暗沉與膚色不均等護膚需求，開架市場近年也有多項高機能美白淡斑精華可供選擇。



從高濃度維他命C、煙鹼醯胺，到煥膚酸類與淡印修護配方應有盡有。這次編輯精選8款「2026屈臣氏必買美白淡斑精華」，依照不同膚況與保養需求挑對最合適的高CP值單品。

屈臣氏必買8款美白淡斑精華（La Roche-Posay官網；01製圖）

8款屈臣氏必買美白淡斑精華（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Neogence霓淨思

Neogence霓淨思 C15活氧亮白高效精華



暗沉、膚色看起來總是少了點精神，不妨從經典的維他命C保養著手。屈臣氏獨家販售的霓淨思C15精華加入高濃度15%左旋維他命C，將提亮、抗氧化與彈潤保養濃縮於一瓶；搭配品牌雙重活存技術，降低活性成分在保存過程中的不穩定性。質地清爽，天氣熱時早晚使用也毫無負擔。

2. La Roche-Posay理膚寶水

La Roche-Posay理膚寶水 MELA B3 PRO超能淡斑緊緻精粹



隨著年紀增長，暗沉、斑點、細紋與彈性流失等老態問題接連出現，為提供熟齡肌養膚需求，理膚寶水今年提出絕佳對策。MELA B3 PRO採用品牌專利MELASYL麥拉色鏈，搭配煙鹼醯胺（維他命B3），從膚色不均、既有斑點到肌膚屏障同步照顧。不僅能有效減緩黑色素生成，更能維持日常肌膚水嫩狀態。

3. Target Pro

Target Pro 15%維他命C安瓶精華



高機能美白保養，千元上下就能入手！Target Pro配方以15%維他命C作為核心，鎖定暗沉、膚色不均與缺乏光澤等問題，同時搭配品牌七重植萃修護配方，兼顧肌膚舒適度與屏障保養。「提亮＋修護」雙效合一的特性，適合生活作息不穩定、膚色容易顯得疲憊蠟黃的族群，作為日常亮白保養首選。

4. Bio essence碧歐斯

Bio essence碧歐斯 BIO逆齡藍銅胜肽亮膚精萃油



乾燥型暗沉肌，是現代人常見的肌膚症狀，與其一味追求高濃度美白成分，更需要先把肌膚的水分補足！碧歐斯這款精萃油將藍銅胜肽、膠原蛋白與綠茶、人蔘、枸杞等植萃成分融入油質基底，細緻油感、滋潤度高，特別適合乾肌、熟齡肌，或長時間待冷氣房而容易乾燥失去光澤的族群。

5. SwissVita 薇佳

SwissVita 瑞士薇佳 蜜花酸晶煥膚美白精萃



來自台灣的SwissVita也是許多民眾心中的高機能保養首選。這款「蜜花酸晶煥膚美白精萃」以品牌「蜜花酸晶」為核心，結合杏仁酸、花蜜酸與花酸，透過溫和角質調理改善肌膚粗糙與老廢角質堆積，並搭配亮膚與舒緩保養概念，讓膚觸與光澤感同步升級。尤其適合容易蠟黃、毛孔粗糙的膚況使用。

6. 肌研

肌研 H.A. Supreme激亮淡斑精華



擔心淡斑精華越擦越乾，肌研這瓶醫學級淡斑精華絕不能錯過！配方加入海百合萃取、維他命C等亮膚成分，著重改善黑色素生成與膚色不均，同時搭配四重玻尿酸補水、鎖水，降低提亮保養可能伴隨的乾燥感。特別適合乾肌、混合肌，或第一次嘗試淡斑精華者。

7. dermaAngel護妍天使

dermaAngel護妍天使 淡印修護精華



除了暗沉蠟黃，有些人真正困擾的是痘痘消退後留下的一顆顆紅、褐色痘印。dermaAngel這款精華便鎖定「局部淡印」需求，搭配積雪草、蘆薈等植萃成分，在調理暗沉之餘同步舒緩乾燥粗糙。10ml小容量也讓它更適合作為局部精準保養使用，是痘痘肌族群四季提升精緻感的好幫手。

8. Yunth潤絲

Yunth潤絲 生VC溫感美白安瓶精華膠囊



維他命C保存不易，容易受到空氣、光線等環境因素影響。來自日本的Yunth便將高濃度原型維他命C分裝成單次使用膠囊，以「30秒鮮活生VC科技」作為特色，每次使用前才拆開單包，減少反覆開關包裝造成與空氣接觸的機會。精華抹開帶有溫熱膚感，主打改善暗沉、斑點與膚色不均；每日使用於洗臉後、化妝水之前，持續使用，有助養出透亮又有精神的肌膚狀態。

美白淡斑精華常見問答

Q1：美白淡斑精華早上可以擦嗎？使用順序怎麼安排？ A：多數美白淡斑精華早晚皆可使用，基本順序為「清潔→化妝水→精華→乳液／乳霜」，但仍須依產品說明調整，例如部分高濃度維他命C產品可能建議洗臉後優先使用。維他命C也適合安排於早晨保養，搭配防曬更能完善抗氧化防護。 Q2：維他命C美白精華可以和A醇、酸類一起使用嗎？ A：可以搭配，但敏感肌、酸類新手不建議一次疊擦多種高活性成分。高濃度維他命C、A醇與果酸、水楊酸都可能帶來刺激，若同時使用容易增加乾燥、泛紅風險。建議採「早C晚A」或酸類與A醇錯開不同晚使用，並從低頻率開始建立耐受度。 Q3：敏感肌也可以使用美白淡斑精華嗎？該怎麼挑？ A：可以，但選擇重點應放在配方溫和度，而非一味追求高濃度。敏感肌可優先考慮煙鹼醯胺、保濕修護成分搭配的提亮產品；高濃度維他命C或酸類則建議先局部測試，再逐步增加使用頻率。若正處於泛紅、脫皮或屏障不穩定期，可先暫停刺激性活性成分。 Q4：痘印、曬斑、膚色暗沉，應該挑哪一種美白淡斑成分？ A：若是整體暗沉、日曬造成的膚色不均，可從維他命C、煙鹼醯胺等亮膚成分著手；痘痘消退後的色素沉澱，同樣可搭配上述成分改善。若同時伴隨粗糙、角質堆積，則可評估含果酸、水楊酸等煥膚產品。不過深層或長期反覆的色斑，仍建議由皮膚科醫師判斷類型。 Q5：擦美白淡斑精華多久才有效？防曬真的有差嗎？ A：淡斑並非短時間就能完成，通常需要規律保養並持續觀察，而防曬更是避免色素問題反覆的重要環節。紫外線是色素沉澱常見誘因，因此無論使用維他命C、煙鹼醯胺或酸類，白天都應搭配廣效防曬並適時補擦；只擦淡斑精華卻忽略防曬，效果往往會大打折扣。

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