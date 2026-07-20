傳屈臣氏延遲港英上市計劃至明年　母企長和稱未就時間表作決定

有傳屈臣氏集團的倫敦上市計劃或延至明年落實，長和（0001）回應指，重申集團早前所述，將持續探索及評估各項機遇，以提升股東之長遠價值，當中包括涉及集團旗下業務之可能交易，以及相關的初步準備工作。



然而，長和董事會目前尚未就屈臣氏集團的IPO事宜或相關時間表作出任何決定。

早前傳出擬籌20億美元

在今年5月下旬時，英國《金融時報》引述消息人士稱，屈臣氏集團有可能於今年底前在香港及倫敦兩地雙重上市，籌資約20億美元，集團市值為300億美元（折合約2,340億元）。

消息人士指，屈臣氏已經與高盛、瑞銀及Latham & Watkins就IPO事宜展開合作，目前仍未選擇主要上市地，新加坡國有投資公司淡馬錫在2014年，斥資57億美元買入屈臣氏24.95%股權，早前消息指淡馬錫計劃在上市階段退出持股。

消息人士又指，雖然中東衝突令市場波動，但全球投資者對新股興趣提升，特別是下半年有多隻美股重磅新股上市，希望屈臣氏可受惠新股浪潮，故繼續推進上市。

不過有關潛在IPO於日前再有新消息傳出，《金融時報》引述消息人士透露，由於亞洲地區可能出現監管及其他複雜問題，故令計劃有調整。屈臣氏上市計劃或為新加坡淡馬錫提供退出所持近25%股權的機會。

正計劃出售Marionnaud

此外，屈臣氏亦正探討出售歐洲香水及化妝品公司Marionnaud，並與潛在買家商討潛在交易，可能構成重大變更，或需重新提交上市文件。