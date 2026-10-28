渣打業績｜上季稅前多賺27%　上調收入指引　股價升近9%

渣打集團(2888)公布，截至9月底止第三季業績，除稅前溢利22.5億元(美元，下同)，按年增長27.41%。渣打並上調2026年的指引，按固定滙率基準計算並撇除重大項目，經營收入按年增幅將高於5%至7%的增長範圍，當中淨利息收入預期按年上升約4%。倘撇除重大項目，成本對收入比率約為60%，有形股東權益回報將約為14%。



渣打股價午後抽升，暫時最多升8.7%，高見222元。截至下午1點半，升6.27%至217元。

渣打第三季除稅前溢利22.5億美元，按年增長27.41%，並上調2026年的指引，按固定滙率基準計算並撇除重大項目，經營收入按年增幅將高於5%至7%的增長範圍。

經營收入增幅將高於5%至7%的增長範圍 淨利息收入料升約4%

渣打第三季經營收入57.81億元，按年上升13.13%。其中，淨利息收入升9%至30億元，受交易量及資產負債表組合優化所帶動；非利息收入升19%至28億元，受財富方案業務及環球市場的強勁增長勢頭所帶動；財富方案業務升26%，連續第三個季度表現創新高，投資產品及銀行保險均錄得廣泛增長；環球市場升21%，受經常性及非經常性收入的雙位數增長所帶動。

期內，淨息差增加9個基點至2.03%，原因是在較低的利率環境下，負債支付率較總資產收益率下跌得更快，反映嚴謹的負債定價及資產負債表組合的改善。普通股權一級資本比率為13.8%，按季下跌31個基點。有形股東權益回報為15.7%，上升520個基點。

期內，信貸減值支出9000萬元，按年減少52%，反映企業及投資銀行業務的撥回淨額2400萬元，以及財富管理及零售銀行業務的支出1.14億元均大致持平。