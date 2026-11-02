鄭志剛生日正日罕曬父子同框照！　純官甜笑、閃亮紅心圖案極吸睛

香港豪門鄭氏家族的第三代、新世界發展創辦人鄭裕彤的長孫鄭志剛，自2024年9月辭任新世界發展﹙0017﹚行政總裁一職，於家族上市旗艦再冇要職。他亦轉型創辦上合發展控股（ALMAD Group）及主理「K11 by AC」自立門戶，雖然仍舊活躍社交平台及公開活動，但外界一直高度關注其與鄭氏家族及新世界的關係，事關鄭志剛近年鮮在公開場合與家族成員同場。



不過，今日（2日）適逢鄭志剛47歲生日正日，他在個人社交平台IG上罕有上載一張與父親、新世界發展主席鄭家純的私下聚餐合照，父子「同框」，箇中意義不言而喻。



鄭志剛與父親鄭家純的合照，齊切蛋糕。（IG：adriancheng）

IG發相加閃亮愛心圖案

從鄭志剛發布的照片可見，父子二人均以一身輕便的家庭休閒便服亮相，鄭家純滿面笑意，鄭志剛亦開懷露齒笑。鄭志剛更特別在合照加上一個閃亮愛心圖案，餐桌上擺放了兩個精緻的生日蛋糕。

從新世界掌舵人到自立門戶

鄭志剛自2007年加入新世界後，一手開創結合藝術、人文與自然的商業模式，創立文化零售品牌「K11」，包括打造成尖沙咀地標項目的 Victoria Dockside 及 K11 MUSEA，為外界所讚許。

然而，隨著近年本地地產及零售市道逆風，新世界深陷債務壓力，管理層亦出現重組。鄭志剛於2024年正式辭任新世界發展行政總裁一職。其後在2025年自立門戶，成立綜合企業上合發展（ALMAD Group）及旗下環球文化企業「K11 by AC」。

與以往走重資產路線不同，鄭灾志剛公司轉向輕資產業務路線，包括管理內地K11 Select項目。近日廈門 K11 Select 開業人流破200萬，成績不俗。