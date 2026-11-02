Crypto.com擬撤港？近日通知用戶明年2月停App服務　並分階段停運

虛擬資產交易平台Crypto.com的香港營運主體Foris DAX HK Limited，據悉近日向香港用戶發出電郵，指因應監管變動，將於2027年2月1日起停止透過Crypto.com App向香港用戶提供服務，所有服務將分階段暫停。



倘若屬實，意味著這家早在2024年2月已提交VATP（虛擬資產交易平台）牌照申請的平台，在「被當作獲發牌」狀態下營運近三年後，最終選擇退出香港市場。



虛擬資產交易平台Crypto.com近日向香港用戶發出電郵，指將於2027年2月1日起停止透過Crypto.com App向香港用戶提供服務，所有服務將分階段暫停。（資料圖片）

申請近三年未獲正式批准

Foris DAX HK Limited於2024年2月提交了虛擬資產交易平台（VATP）牌照申請。目前，證監會網頁顯示其在「虛擬資產交易平台申請者名單」，與 OSL、HashKey 等已正式獲發牌的交易所不同，它還在排隊等待證監會的最終審批。

同時該公司處於「被當作獲發牌」狀態，可繼續提供虛擬資產交易平台服務，但證監會明確備註並沒有根據《打擊洗錢條例》向該申請人發牌，且「該申請人的牌照申請仍待決定」。

早前有報道指，Foris DAX HK Limited的負責人員（RO）數目僅得一名，不符合證監會要求VATP須具備至少兩名RO的規定。證監會發言人當時回應指，VATP如知悉未能維持足夠RO，應啟動業務持續計劃並即時採取補救措施。

疑以「監管變動」為由分階段停止服務

證監會現行安排下，若「被當作獲發牌」平台的牌照申請被拒絕或退回，該平台須在通知發出起計3個月內有序結束香港業務。

Crypto.com向香港用戶發送的電郵顯示，該平台以「監管變動」為由主動分階段停止服務，具體細節及資產提取指示將透過電郵及應用程式通知發布。

倘若屬實，意味著這家早在2024年2月已提交VATP（虛擬資產交易平台）牌照申請的平台，在「被當作獲發牌」狀態下營運近三年後，最終選擇退出香港市場。至於Crypto.com申請是否會在服務全面停止後正式撤回，尚待證監會紀錄冊更新確認。

《香港01》已就上述事件向Crypto.com查詢，尚未獲回覆。