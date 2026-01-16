RWA｜實體資產代幣化浪潮　港嚴監管築高牆　專家教路如何破局

投資紐約頂級商業大廈、持有美國國債、或擁有名家畫作的一部分，不再只是對沖基金或億萬富豪的權利。一場由區塊鏈技術驅動的金融革新，正將這些曾經高不可攀的現實世界資產，轉化為人人可負擔、可交易的數字代幣，RWA（Real World Assets，現實世界資產代幣化）以其「虛實結合」的特性，正劇烈沖擊傳統金融的運作邏輯，重塑資產的擁有與流通方式。



然而，在這場全球競速中，作為國際金融中心的香港，卻面對監管趨嚴、市場發展緩慢的獨特挑戰。是擁抱創新還是嚴控風險？這已成香港必須回答的迫切課題。《香港01》透過專訪多位業界領袖與專家，深入剖析RWA的全球趨勢與核心優勢，並聚焦香港在政策思維與市場實踐上的關鍵博弈，探尋其在新金融時代的定位與出路。



RWA （Real World Assets），將股票、債券、不動產等現實世界資產透過區塊鏈技術進行代幣化，適逢加密貨幣資產市場活躍，RWA「虛實結合」的特性讓它正式登上資本市場的舞台。

適逢加密貨幣資產市場活躍，RWA「虛實結合」的特性讓它正式登上資本市場的舞台。（資料圖片）

規模逼近3萬億元！什麼是RWA？

想像一下，你有一個價值千萬元的古董，但市場流動性好差，整個買賣過程非常緩慢複雜。RWA 就是將這個古董「數位化」」，例如將所有權切成 1,000 萬個「數位代幣」，每個代幣價值1元。再將這些代幣放在一個公開透明、安全的區塊鏈帳簿上。任何人不需要攞出1,000 萬元，只要用100元，就能買到這個古董的「100 分之 1」的所有權憑證。日後這個古董升值的利益，都可以按比例分配給代幣持有者。

全球RWA資產主要分為七大類﹙見下表﹚，包括美國國債、實物等，截至去年年底，資金規模達到3,524.26億美元（折合約27,419億港元）。當中，穩定幣（Stablecoins）就被視為最早且最基礎的RWA，規模超過3,000億美元，它將法定貨幣（如美元）價值錨定到區塊鏈上，為加密世界提供了價格穩定性和價值流動的橋樑，是其他 RWA 發展的基石。

RWA早於2017年面世，早期聚焦於房地產（證券型通證發行，STO）和藝術品代幣化（NFT）。歷經2022年前「結合DeFi應用」的探索階段，再到2023年後「機構主導合規發行」的爆發性成長。近兩年，高盛、貝萊德等傳統金融機構加速佈局，推動市場快速成長。例如，貝萊德推出的美國國債代幣基金BUIDL，市值已突破17億美元。

貝萊德推出的美國國債代幣基金BUIDL，市值已突破17億美元。（Reuters）

重磅專家解讀RWA三大優勢

有份撰寫全球首部針對RWA技術的中文專著《RWA與通證化》的香港大學副校長（大學拓展）汪揚認為，RWA發展已超越最初的穩定幣階段，進入以債券、美國國債、股票等金融產品「代幣化」為主的「第二階段」，但主流產品仍是金融類資產這類「低垂的果實」（Low-hanging fruit，指最容易達成、最簡單或最快能看到成效的目標、機會或資源）。例如Robinhood將200隻美國上市的股票及ETF代幣化，歐洲的用戶能夠像交易數字貨幣一樣交易這些代幣化股票。

汪揚分析，RWA的核心優勢在於利用區塊鏈特性彌補傳統金融的不足，簡單來說，就是把以前普通人很難買得起、或很難買到的東西，變成了人人都能玩的小額「投資拼圖」，甚至連偏遠、較落後地區都可以觸及，「由於非洲傳統金融服務的可及性低，許多當地人沒有銀行帳戶，反而擁有加密錢包（Crypto Wallet），他們的點對點（P2P）交易可能是全世界最先進的，並且在加密貨幣和區塊鏈產品上的使用比其他地區更頻繁。」

其次是傳統的股市有開市閉市時間，汪揚續指，現在這個「數位市場」24小時營業，隨時隨地可以交易。而且買賣完成後，錢和資產幾秒鐘就到帳，結算更快。最後，你持有的這些「數位資產碎片」，除了升值，還能拿到一個更靈活的「網路金融超市」，即去中心化金融（DeFi）裡去當「抵押品」。比如，用它作抵押借出別的錢來用，或者將它存入去賺取利息，這樣就多了一個賺取額外收益的渠道。

香港大學副校長（大學拓展）汪揚認為，RWA發展已超越最初的穩定幣階段，進入金融產品「代幣化」為主的「第二階段」。（黃寶瑩攝）

盤點香港RWA項目 多屬「試水」階段

在香港，RWA代幣化產品主要與固定收益產品相關，目前僅代幣化政府債券即將步入「恒常化」。其他項目多在「試水」階段，且限制僅專業投資者參與，二級市場尚未完全開放。

近年有逾10間機構參與RWA，底層資產涵蓋金融產品及境內新能源設備等。然而，對比全球數百億美元市場，香港項目涉及金額相對有限。

其中一間便是國富量子（0290），該企佈局 RWA，旨在透過發行證券型代幣、設計相關產品，將藝術品、大宗商品等現實資產上鏈。集團聯席行政總裁張華晨表示，發展RWA項目，主要是為了「佔個坑位」，而非預期有大額盈利。

RWA發展最大障礙 學者︰嚴苛監管與高昂合規成本

對於本港RWA項目發展較緩慢，汪揚指出，當前RWA發展的最大障礙並非技術，而是法律與合規成本。他指出，香港及美國等地將大多數RWA產品界定為「證券」，導致發行必須遵循極其昂貴且複雜的證券監管路徑，合規費用（律師費、保險、託管等）高達數百萬美元，只有大型機構才能承受。

Cooley顧問律師王欣表示，香港在虛擬資產監管方面採取謹慎態度，與美國的「大開大合」形成對比。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

Cooley顧問律師王欣也表示，香港在虛擬資產監管方面採取謹慎態度，與美國的「大開大合」形成對比。對於RWA，香港監管機構秉持「相同活動，相同風險，相同規則」（Same Activity, Same Risk, Same Regulation）原則，若底層資產為證券，代幣化後仍受證券法規管。

王欣續指，RWA 的監管框架難以一蹴而就，因為項目過於多元化，監管會採取個案分析的方式，判斷資產性質和發行對象，再套用相應的法律框架。而RWA的二級市場主要在美國的「另類交易系統」（ATS）等「暗池」中進行，僅限於具備雄厚資金實力的專業投資者參與。香港及其他司法管轄區預計短期內不會完全向散戶開放RWA二級市場。

港「沙盒」和內地同嚴 需改變監管思維

目前，香港RWA項目大部分需在「沙盒」（意指安全機制，為執行中的程式提供隔離環境）進行，汪揚直言當前監管思維存在問題，「我們現在的沙盒就是，和（內地）一樣嚴，甚至更嚴。」他比喻，這如同在海南建設自貿港，卻實施比內地更嚴的管控，無法吸引創新者。他提及香港的虛擬資產交易平台、穩定幣計劃等進展緩慢，認為「整個思維方式是錯誤的」，偏向風險的防範。

汪揚直言，當前監管思維存在問題，應改變思路，從「防範風險」轉向「建設生態」。（黃寶瑩攝）

汪揚指出，RWA市場潛力非常大，但發展速度取決於如何平衡創新與監管。全球監管機構正在探索新路，美元霸權也正通過可制裁的「許可鏈」等方式試圖將觸角延伸至該領域。對於香港而言，變革監管思維已成迫切課題。

倡議「監管即服務」 設立真正特區沙盒

汪揚建議，監管機構應改變思路，從「防範風險」轉向「建設生態」，推行「監管即服務」。首先設立「輕合規」路徑，對於一定規模以下的RWA項目，探索不將其簡單歸類為證券，或提供成本更低的合規選項，降低投資門檻。

例如Ondo Finance將美國國債等現實世界資產（RWA）代幣化，讓機構與散戶能透過區塊鏈接觸穩定收益產品，其發行的USDY採取針對境外（非美國公民）發行的「輕度合規」路徑，在美國法律上仍屬合法，為小型企業提供了一條可行的海外發行途徑。

Ondo Finance將美國國債等現實世界資產（RWA）代幣化，讓機構與散戶能透過區塊鏈接觸穩定收益產品。（資料圖片）

其次是打造服務型沙盒，他續指，創新沙盒應像當年的「深圳經濟特區」，為合資格進駐的項目提供明確的責任限制和特殊的寬鬆政策，形成真正的創新試驗田。

他警告，香港現行將所有RWA視為「證券」的嚴苛監管模式，合規成本極高，「是把所有的創新都給搞死」，令生態無法建設，若香港不變革，發展之路「七、八年都不一定能走得完」，而「全世界的火車都開出去了，不會等香港想明白（是否變革）。」

投資者需明確多重風險 智能合約漏洞、資產超賣與「鏈上垃圾」風險

汪揚的整體主張並非「放棄監管」，而是將監管理念從「高墻防堵」升級為「服務式引導」。在監管放寬、路徑多元的環境下，投資者更需具備 風險識別能力，因為並非所有項目都處於同等監管強度下。汪揚亦提醒投資者，在需格外警惕兩大風險：一是項目方可能面臨的法律合規風險，最終波及持有者；二是底層資產的真實性與透明度風險，對於信譽不明、資產難以驗證的項目應保持謹慎。

Web3.0安全公司CertiK報告顯示，2025年RWA協議漏洞造成的損失達1462萬美元，較2024年全年增長兩倍，並超過了2023年總額的80%。CertiK聯合創始人兼香港Web3.0發展專責小組成員顧榮輝提醒，投資者應明確RWA存在多重風險，包括儲備風險、技術風險、合規風險、流動性風險。

顧榮輝表示，部分RWA項目是將流動性差、質量不高的資產放到鏈上，企圖利用鏈上流動性，但加密社群的投資者不願用的Crypto資產去購買現實中都不願意買的差資產。

他認為，RWA要成為現象級產品，必須滿足優質資產和上鏈動力兩大條件，即必須是現實生活中普通散戶難以接觸到的優質資產（如未上市公司股票），而擁有資產的人有動力將其上鏈，例如為了獲得流動性（如短期融資）或解決資產難以銷售的渠道問題。

顧榮輝認為，RWA要成為現象級產品，必須滿足優質資產和上鏈動力兩大條件。（受訪者提供）

在明確風險與理想條件後，RWA的未來路徑亦漸清晰。 汪揚展望，下一步的突破點是高價值、流通受限或具獨特保存需求的實物商品，例如名貴酒類（如茅台）、雪茄等，適合進行代幣化。同時，為了大幅降低合規成本，此類實體商品代幣化應避免「資產分化」（Fractionalize）。例如，「一瓶酒對應一個Token」，可將其視為商品而非證券，從而大幅降低合規門檻。依靠原廠信譽（如茅台酒廠），此類實體資產RWA的信任問題也更容易解決。

汪揚展望，下一步的突破點是高價值、流通受限或具獨特保存需求的實物商品，例如名貴酒類（如茅臺）。（資料圖片）

發行與審計 鏈上鏈下結合的新挑戰

要將上述願景與資產安全地轉化為鏈上代幣，離不開一套嚴謹且融合新舊金融要求的發行與審計流程。這正是RWA從概念走向大規模應用的關鍵基礎設施。

RWA的發行是一項系統工程，核心步驟包含：資產篩選評估、法律結構設計、技術平台搭建、代幣發行與智能合約編寫、合規審批以及後續的交易流通，過程中需發行方、律師、評估師、技術服務商、託管機構等多方專業機構協作。

而在發行流程中，審計是確保信任的基石。德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏指出，審計師的工作核心與傳統審計相似，主要關注底層資產的財務真實性、內控及風險管理，目前德勤接觸到的RWA項目，大部分圍繞金融類別資產，如金融市場賬戶。

他強調，雖然RWA項目旨在增加資產流動性，但實質推行仍需時間，審計界亦需與時俱進，了解區塊鏈上的技術細節，以應對新的挑戰。RWA審計除了傳統的底層資產審計工作外，還需要掌握鏈上技術和智能合約等知識，這與傳統審計有一定分別。鏈上審計的技術部分通常會交由熟悉鏈上的 IT審計人員處理。

誠然，RWA的浪潮，標誌著資產形態與流動性正被技術徹底重塑。這場「虛實結合」的革新，考驗著每個金融中心的應變能力。香港站在新舊金融的交匯點，面臨關鍵抉擇：是堅守嚴防風險的傳統，或是開闢一條動態平衡、擁抱創新的道路。