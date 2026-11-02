Crypto.com港業務將分階段停運　近日通知用戶明年2月起停App服務

虛擬資產交易平台Crypto.com的香港營運主體Foris DAX HK Limited，據悉近日向香港用戶發出電郵，指因應監管變動，將於2027年2月1日起停止透過Crypto.com App向香港用戶提供服務，所有服務將分階段暫停。



該公司接受《香港01》查詢時證實消息；意味著這家早在2024年2月已提交VATP（虛擬資產交易平台）牌照申請的平台，在「被當作獲發牌」狀態下營運近三年後，最終選擇退出香港市場。



虛擬資產交易平台Crypto.com近日向香港用戶發出電郵，指將於2027年2月1日起停止透過Crypto.com App向香港用戶提供服務，所有服務將分階段暫停。（資料圖片）

申請近三年未獲正式批准

Crypto.com 指，已通知香港用戶，自2027年2月1日起，將停止由Foris DAX MT Limited提供的Crypto.com App服務。所有受影響的客戶均已提前收到通知。

該公司又稱，此舉體現了其持續優化全球營運並將資源配置到公司認為最具永續性的長期發展機會領域的努力。

翻查資料，Foris DAX HK Limited於2024年2月提交了虛擬資產交易平台（VATP）牌照申請。目前，證監會網頁顯示其在「虛擬資產交易平台申請者名單」，與 OSL、HashKey 等已正式獲發牌的交易所不同，它還在排隊等待證監會的最終審批。

同時該公司處於「被當作獲發牌」狀態，可繼續提供虛擬資產交易平台服務，但證監會明確備註並沒有根據《打擊洗錢條例》向該申請人發牌，且「該申請人的牌照申請仍待決定」。

早前有報道指，Foris DAX HK Limited的負責人員（RO）數目僅得一名，不符合證監會要求VATP須具備至少兩名RO的規定。證監會發言人當時回應指，VATP如知悉未能維持足夠RO，應啟動業務持續計劃並即時採取補救措施。

疑以「監管變動」為由 分階段停止服務

證監會現行安排下，若「被當作獲發牌」平台的牌照申請被拒絕或退回，該平台須在通知發出起計3個月內有序結束香港業務。

Crypto.com向香港用戶發送的電郵顯示，該平台以「監管變動」為由主動分階段停止服務，具體細節及資產提取指示將透過電郵及應用程式通知發布。

倘若屬實，意味著這家早在2024年2月已提交VATP（虛擬資產交易平台）牌照申請的平台，在「被當作獲發牌」狀態下營運近三年後，最終選擇退出香港市場。至於Crypto.com申請是否會在服務全面停止後正式撤回，尚待證監會紀錄冊更新確認。

《香港01》已就上述事件向Crypto.com查詢，尚未獲回覆。