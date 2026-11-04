美股｜美民主黨中期選舉大勝　道指早段飆1200點　納指漲逾2%

美國民主黨在中期選舉中取得壓倒性勝利，美股周三（11月4日）早段造好，道指最新約升1,200點。大型科技股受消息提振，Amazon最新升逾7%、微軟（Microsoft）及蘋果公司（Apple）飆逾半成。



2026年11月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月4日

【22:47】Amazon升逾7% 微軟Apple漲逾半成

道指最新報52,975點，升1,188點或2.30%；納指最新報25,941點，升569點或2.25%；標普500指數現報7,704點，升135點或1.79%。

重磅科技股方面，Amazon升7.17%、微軟（Microsoft）升5.67%、蘋果公司（Apple）漲5.45%，Google母公司Alphabet升3.31%。Tesla則跌3.99%，AI晶片巨頭Nvidia亦挫0.33%。

油價：圖為2022年7月5日，伊拉克南部城市巴士拉（Basra）的油田鑽井平台。（Reuters）

【22:40】油價下跌 Bitcoin現約報7.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.26美元，跌2.83美元或2.95%。布蘭特原油期貨最新每桶報100.23美元，跌4.09美元或3.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,600.63美元，24小時內約升1.7%。