銀娛第三季EBITDA增長一成　主席呂耀東︰暑假客流帶動迅速回復

撰文：李芍慜
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銀河娛樂（0027）公布截至9月底止第三季業績，期內經調整EBITDA為36.88億元，按年上升10.39%；淨收益126.92億元，按年增長4.35%。集團表示，第三季初期仍受FIFA世界盃賽事短暫影響客流及博彩活動，但隨着賽事結束，暑假旅客流量強勁，加上博彩和非博彩業務穩健支持，集團表現迅速回復。

銀娛第三季淨收益126.9億增4.35%，經調整EBITDA達36.88億。（資料圖片）

博彩收益總額升5%

博彩業務方面，第三季博彩收益總額129億元，按年升5%，按季升7%。其中，中場博彩收益總額92億元，按年及按季均跌3%；貴賓廳博彩收益總額29億元，按年升41%，按季急升76%；角子機博彩收益總額7.98億元，按年升8%，按季跌15%。

星際酒店翻新影響EBITDA約2000萬元

銀娛主席呂耀東指出，澳門星際酒店翻新工程於第三季持續進行，可用客房數量暫時減少，對該酒店第三季EBITDA造成約2000萬元影響。客房及套房完成升級後，將提升酒店對高端客群的吸引力，整項翻新工程預計2027年第一季度竣工。

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將建5間酒店及5000座劇院

他續稱，集團繼續推進建築面積達60萬平方米的第四期項目裝修工程，項目落成後將大幅提升綜合度假城產品組合，並豐富非博彩項目吸引力。第四期將包括5間酒店，合共提供約1350間客房及套房，以及擁有5000個座位的劇院等。他深信第四期項目將完整地改變集團業務的競爭格局，並進一步支持澳門發展成為「世界旅遊休閒中心」。

呂耀東指集團繼續推進建築面積達60萬平方米的第四期項目裝修工程。（資料圖片）

呂耀東：對澳門中長期發展前景充滿信心

呂耀東又提到，近期博彩收益總額增長有所放緩，反映多項短暫因素影響，可能包括稅務事宜變動、全球經濟增長放緩及地緣政治不確定性持續。儘管如此，集團對澳門中長期發展前景仍然充滿信心，主要建基於中國經濟及居民財富持續增長，預期將繼續支持休閒、旅遊及出行需求。

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