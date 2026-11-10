大家樂高息之外　還有盈利修復的投資邏輯｜彭偉新

提起大家樂（0341），投資者首先想到的，或許是股息回報；但本港餐飲市道疲弱，又難免令人關注其盈利前景。不過，細看業務變化，值得留意的未必是分店增加多少，而是同樣一盤生意，能否逐步賺得更多。要理解其投資價值，除了看現有業務能否守住收入，更要看經營效率改善能否帶動盈利回升，從而支持股東回報。



集團上周發出盈利預告，預期截至2026年9月30日止六個月，股東應佔溢利介乎9,580萬至1.052億港元，按年增長105%至125%，延續上年度下半年的盈利修復勢頭。香港快餐業務透過高性價比產品、「Club 100」會員精準營銷及整合低效門店提升營運效率，並藉數碼轉型及供應鏈優勢控制成本；內地業務則受惠於線上線下融合策略及輕資產模式，銷售與盈利逐步回穩。加上休閒餐飲及機構飲食的盈利貢獻提升，反映集團重質素、提效率的轉型方向已初見成效。

防守邏輯：細分業務提供多元現金流

大家樂的防守力，不只來自快餐業務。大家樂及一粥麵滿足日常飲食需求，休閒餐飲品牌覆蓋不同客群，機構飲食則服務學校、醫院及企業。當中，機構飲食約佔集團銷售額12%，需求相對較少受北上消費及短期零售氣氛影響，為整體收入提供緩衝。

大家樂及一粥麵滿足日常飲食需求，休閒餐飲品牌覆蓋不同客群。（YouTube@大家樂）

這些業務未必帶來高速增長，但多元化的收入來源，有助集團應對市道逆風，為業務調整爭取空間。財政方面，集團持有約11.2億元現金及現金等值項目，具備一定財政實力；全年每股派息40仙，加上5,000萬元股份回購計劃，亦反映管理層對股東回報的重視。

不過，財政實力與長期派息能力，仍須分開看待。現有現金提供一定緩衝，卻不代表股息可以長期維持。尤其派息率超過100%，未來能否維持現有派息水平，最終仍取決於盈利及現金流。因此，評估大家樂的收息價值，不能只看眼前股息，更要看盈利能否逐步修復。

盈利修復：由追求規模轉向提升效率

沿着這個角度看，大家樂值得留意的變化，是經營重心由追求門店數量，轉向提升單店回報。對股東而言，關鍵不只是生意規模有多大，而是現有業務能否帶來更高盈利。

集團透過整頓香港的低效門店、優化餐單及控制成本，改善經營效率。香港業務的息稅前盈利（EBIT）利潤率，由2025/26年度上半年的0.40%，回升至下半年的3.0%；同期，集團下半年純利較上半年增加逾一倍半。儘管全年業績仍然倒退，下半年的改善已提供盈利修復的初步線索。

大家樂透過整頓香港的低效門店、優化餐單及控制成本，改善經營效率。（YouTube@大家樂）

內地業務的調整亦圍繞提升單店效益展開。集團透過較小店型降低資本投入，配合外賣配送及訂單結構優化，嘗試降低損益平衡點。換言之，盈利增長未必一定依靠大舉開店，也可以來自現有門店更容易賺錢，以及新店投資回收期縮短。

不過，調整方向合理，不等於成效已經確立。盈利修復能否持續，仍須觀察同店銷售、單店盈利及新店投資回收情況；食品安全與產品質素，亦是不能鬆懈的經營底線。關店本身不代表轉型成功，成本下降也須轉化為可持續的盈利改善，才具有長遠意義。

因此，大家樂的投資邏輯，並非在「高息」與「增長」之間二選一，而是看相對穩定的業務能否為經營調整提供支持，再以盈利改善鞏固派息能力。若這個過程持續，即使收入增長不快，也可能帶來估值修復空間。這亦是市場評估大家樂時，除了股息率之外，值得關注的另一條主線。

技術走勢：底背馳後反彈 下一步挑戰*港元

基本面方面，盈利修復能否延續仍待觀察；股價走勢方面，則已出現跌勢放緩及反彈的訊號。

大家樂股價於2023年11月反彈至前一浪高位10.20港元後，便反覆向下，走勢一浪低於一浪，最低跌至今年6月的3.76港元。

大家樂股價於2023年11月反彈至前一浪高位10.20港元後，便反覆向下，走勢一浪低於一浪。（Pexels@Arturoaez）

不過，股價尋底期間，9天相對強弱指數（RSI）並未同步創出新低。該指標自去年12月底低見13後，未有再跌穿該水平，其後更數次在回落至20之前已率先反彈，與股價形成較明顯的底背馳，反映下跌動力有所減弱。

其後，股價於6月中旬升穿20天線，進一步支持3.76港元為階段低位的判斷，並逐步形成一浪高於一浪的走勢，最高反彈至6.06港元。除了RSI轉強，MACD亦已形成牛差，並重返正值區域，顯示技術走勢有所改善。

隨着股價反彈，下一步須留意上方阻力。若以去年7月的7.69港元為最近一個跌浪起點、3.76港元為低位計算，該跌浪的61.8%反彈目標約為6.20港元，可視為短線阻力。

部署方面，大家樂上日收報6.535港元，看好的投資者可考慮待股價約6.2港元，貼近近期阻力位伺機買入，初步上望7.2港元。若股價能突破該水平，並獲成交額增加配合，下一個反彈目標可看8.0港元；止蝕位則可暫設於20天線水平，失守先行離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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