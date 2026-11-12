周大福創建近20億人幣甩內地收費公路　提升財務靈活性

周大福創建（0659）宣布，出售三條內地收費公路項目部分股權，現金總代價約人民幣19.794億元，惟預期將於截至2027年6月30日止財政年度錄得除稅後淨虧損約人民幣1.7億元。集團表示，交易屬持續推進的投資組合優化及資本配置策略一部分，旨在應對收費公路行業結構性與週期性雙重挑戰，並提升財務靈活性，為未來增長計劃提供額外資源。



周大福創建宣佈以19.8億元人民幣出售三條內地高速公路股權，料錄1.7億元淨虧損。（資料圖片）

三項交易代價一覽

是次出售涉及三條公路權益：惠深（鹽田）高速公路惠州段約38.5%股權，現金代價人民幣5.42億元；京珠高速公路（廣珠段）25%股權，代價人民幣7.474億元；廣州至肇慶高速公路25%股權，代價人民幣6.9億元。

回報率15%仍錄虧損

集團指出，相關收費公路項目之年度化投資回報率約15%，惟是次出售仍預計產生賬面淨虧損，反映交易定價與項目賬面值之間存在差距。

集團表示，出售所得款項淨額將重新投放於符合集團戰略重點、具長期增長潛力及更吸引風險調整後回報的投資項目，其餘用作集團其他一般企業用途。集團又強調，收費公路行業持續面臨結構性與週期性雙重挑戰，是次交易符合其投資組合優化方向。