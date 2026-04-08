周大福創建夥聯盛新能源 　共同發展全新儲能電站項目

周大福創建（0659）宣布與全球新能源解決方案服務商聯盛新能源，攜手在歐洲共同發展一個全新的儲能電站 （BESS）項目，以把握並發展歐洲儲能市場機遇。

周大福創建將在首個BESS項目中持有75%股權，聯盛新能源則持有其餘25%。

雙方合作的第一個BESS項目選址於芬蘭，旨在回應歐洲市場日益加劇的可再生能源電力生產與日常工作生活用電之間的失衡問題，以及對國家電網穩定性日益提高的要求。項目儲能總裝機容量為30兆瓦／65.2兆瓦時，預期今年第四季度完成建設並投入使用。

雙方一致認為，此次合作不僅能加快項目落地，亦為未來深化合作奠定良好基礎。是次項目充分體現了周大福創建將ESG原則融入核心業務的戰略方針，積極參與全球向可再生能源轉型的大趨勢。

據介紹，聯盛新能源是一家全球化的新能源解決方案領先服務商，早於2024年已開始進軍歐洲新能源市場，業務涵蓋工商業光伏及用戶側儲能電站的投資、開發與營運，致力為全球客戶提供一站式綠能服務，助力實現零碳目標。作為項目中的技術主導，聯盛新能源將憑藉其在儲能領域累積的深厚專業知識與豐富營運經驗，統籌項目開發、工程設計與建設管理，確保項目達到最高的效率及可持續發展標準。

周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明表示，這次合作不僅是一項投資項目，更是集團在為AI時代的新一代基建設施邁出的重要一步。