屈臣氏分拆上市傳煞停　長和澄清︰未就零售業務獨立上市作出決定

長和（0001）今日股價受壓，收市報69.35港元，跌幅3.81%。市場波動料源於有報道指集團已暫緩屈臣氏集團在倫敦及香港雙重上市的計劃，長和其後發公告澄清，強調相關策略探索及籌備工作仍在持續，惟董事會於公告日期尚未就任何涉及零售業務獨立上市的具體交易作出決定，亦無法確定是否將會進行相關交易。



長和指公告日期當日，董事會尚未就任何涉及零售業務獨立上市的具體交易作出決定。（資料圖片）

傳媒報道觸發股價波動

《華爾街日報》昨日（11日）引述消息人士報道，長和考慮到當前市場環境，已暫時擱置屈臣氏集團在倫敦及香港兩地雙重上市的計劃，待市場及經營情況好轉後，或於明年重啟相關安排。

集團發公告澄清董事會未拍板

面對市場傳聞，長和今日（12日）發出公告澄清。集團表示，董事會已知悉近期有關零售業務建議獨立上市暫停的媒體報道，並強調集團不時接獲各類建議，探索及評估可提升股東長遠價值的機會，當中包括業務獨立上市；就零售業務而言，相關策略探索、評估及籌備工作仍在持續進行。

不過，長和明確指出，於公告日期當日，董事會尚未就任何涉及零售業務獨立上市的具體交易作出決定，亦無法確定是否將會進行相關交易。集團呼籲股東及潛在投資者於買賣公司證券時務須審慎行事。