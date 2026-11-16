「華記」楊官華預告今踩上證監「助查」 　揚言若不果或連上10日

【華記正能量/楊官華/日本/大阪/酒店式公寓】證監會本月初將「世紀21-酒店式公寓計劃（大阪天璽陽光酒店式公寓）」列入「可疑投資產品」名單，該計劃營運者為YouTube頻道「華記正能量」創辦人楊官華。



楊官華最新透過影片表示，雖尚未看到證監會發出的信件內容，但預告今日（周一）下午三時「鐵定」前往證監會「協助調查」，並透露部分業主已聯絡他，希望一同到場。他揚言，若屆時未獲安排見面，將連續十日到訪證監辦公室，直至能就事件溝通為止。



「華記」楊官華預告今日（16日）到證監協助調查。（YouTube截圖）

影片留言補充項目資料

楊官華在影片留言區進一步說明大阪天璽陽光大廈的相關資料，他指該大廈「持有民宿／酒店合法牌照」，業主有兩項選擇：一為「自行居住、自行出租予任何人，或委託任何人自主營運民宿／酒店業務」；二為「可選擇將單位出租予日本當地第三方承租方（二房東），由承租方自行經營民宿／酒店業務，業主每月收取固定租金」。

指專欄文章「抹黑」

楊官華在約十八分鐘的影片中，點名批評《信報》專欄作家「寧思雋」及區景連的專欄文章「抹黑」。他指有專欄以「『華記正能量』大戰證監會」為題有誤，強調自己從未說過相關言論，身為小市民既不會反駁，更不敢與證監會「大戰」，並表示已「收番晒」過去就該事件針對證監會發表的言論，會全力配合證監會。他更在片尾公開招聘誹謗律師。

上周短片批評「未審先判」後刪除

楊官華上周三曾在YouTube發布短片，強調證監會應事先知會他，但自己與同事至今未收到任何信件或聯絡，形容此舉「未審先判」，惟相關短片翌日已刪除。他亦指出，有專欄以2013年長實（1113）雍澄軒酒店拆售風波與其大阪天璽陽光酒店式公寓計劃作對比，是「生安白造兼抹黑」及「用錯誤的比較方法」。

他解釋，其酒店式公寓項目大廈公契所列用途為住宅，與雍澄軒酒店有別；住宅可買到其「自由使用權」，酒店則買到「受限制使用權」等。

楊官華是香港知名的建制派網絡紅人（KOL）、時事評論員以及企業家。（「華記正能量」YouTube片段截圖）

楊官華被證監點名 旗下大阪公寓項目列可疑投資

證監會本月初於其「可疑投資產品」名單上加入「世紀21 - 酒店式公寓計劃 （大阪天璽陽光酒店式公寓）」，營運者為楊官華及他旗下世紀21中華物業有限公司 (香港)。

據證監會網頁，上述安排涉及疑似一個在日本大阪集中管理的物業項目，有關投資安排的資料已透過在香港舉行的推廣活動向投資者發布，並可於YouTube、Facebook及Instagram等社交媒體相關帳號取覽。

證監會最新於其「可疑投資產品」名單上加入「世紀21 - 酒店式公寓計劃 （大阪天璽陽光酒店式公寓）」。（證監會網站截圖）

證監會提醒公眾，該等投資產品並未獲證監會認可向香港公眾發售。 由於該投資產品不受證監會規管，投資者受到的保障非常有限，甚至可能蒙受全部損失。