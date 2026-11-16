沈大師喪禮｜大師買兩股贏錢請食飯　獲行家送「鎮四方揚四海」牌

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈於10月24日離世，享年65歲，其喪禮今日﹙16日﹚下午4時30分於紅磡萬國殯儀館進行。



在追思會上，股評人、華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦直言心情沉重，「始終沈大師都走得比較突然。」

他記得之前一個禮拜仍見大師到網台做節目，「講馬、講玄學」，見他相當精神，當日還拿着IPad 看馬事比賽，「都幾開開心心」，估不到之後一個禮拜就出事，至今仍接受不到。作為後輩，他覺得這位前輩一直好好照顧他們，回想昔日畫面仍感不捨，但慶幸大師「都冇乜痛苦咁走咗」，覺得財經界少了一個好老師。

股評人、華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦受訪，回憶與大師交往點滴。﹙湯致遠攝﹚

他最深刻是沈大師坐在網台大廳、拿着機看股票的畫面，「一講個市就好眉飛色舞，好似變咗第二個人」，平時大師好穩重。他又記得大師近年已經少飲可樂和酒，網台有時開靚酒，大家當他是老人家不讓他飲，他仍想試兩啖的畫面令他印象很深。除節目上講股票會激氣、與網民辯駁，大師也有好「得意」的一面。

談到港股，阮子曦指，記得有一年中芯國際﹙0981﹚、阿里巴巴﹙9988﹚升勢強勁，金價亦升了好多，大師請食飯，「贏錢請食飯做壞手勢，其實佢贏錢唔需要請大家食飯，但都請咗兩圍，我哋都送咗塊牌俾佢」，牌匾寫着「中芯國際鎮四方，阿里巴巴揚四海」，那個畫面好開心，是大師講港股的高峰點之一。