人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳辭任，打擊了市場對人工智能（AI）概念股的熱情，也讓市場對英偉達本周稍後將公布季績更加關注。美股周一（11月16日）低開，道指至收市跌739點，納指挫2.49%，標指也跌1.92%。至於英偉達的股價則跌4.12%，每股收報156.14美元。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月17日

【04:29】Intel、美光及SK海力士同跌逾7%

道指收市報51,608.17點，跌739.38點或1.41%；納指收報24,509.76點，跌626.52點或2.49%；標普500指數收報7,416.59點，跌145.08點或1.92%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌4.07%、Amazon跌3.34%、Tesla跌2.69%、蘋果公司（Apple）跌0.98%。

晶片股下跌，英特爾（Intel）及美光科技 (Micron Technology) 股價分別跌7.07%及7.62%；AMD跌5.58%，博通（Broadcom）挫3.92% 。SK海力士跌7.29%。

另外，伺服器製造商戴爾（Dell）跌6.96%，超微電腦（SMCI）亦跌6.85%。

【04:04】中概股指數收跌1.00%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.00%。其中，阿里巴巴ADR跌3.97%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【04:00】油價跌逾3.2% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報85.72美元，跌2.84美元或3.21%；倫敦布蘭特期油每桶收報92.44美元，跌3.40美元或3.55%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於103.54，升0.13%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.48日圓，較前一個交易日約跌0.18%。

【03:59】現貨金價下跌 Bitcoin現報6.5萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,851.80美元，跌32.97美元或0.85%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,929.22美元，24小時內約跌0.3%。

【03:40】恒指夜期收報23,669點 低水85點

恒指夜市期指收報23,669點，跌81點，較恒指收市23,753點，低水85點，成交12,071張。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）

本港時間11月16日

【22:50】Alphabet及Tesla跌逾2% Intel美光挫半成

道指最新報52,220點，跌126點或0.24%；納指最新報24,829點，跌306點或1.22%；標普500指數現報7,504點，跌57點或0.76%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌2.22%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.15%、Amazon跌1.68%、蘋果公司（Apple）跌0.52%。

晶片股下跌，英特爾（Intel）及美光科技 (Micron Technology) 股價均跌半成；AMD跌2.55%，博通（Broadcom）挫4.49% 。

【22:47】油價下跌 Bitcoin現報6.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.67美元，跌1.62美元或1.86%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.60美元，跌2.24美元或2.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新65,076.77美元，24小時內約升0.4%。