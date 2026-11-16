美股｜道指早段跌逾百點　納指最新挫逾1%

撰文：蕭通
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人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）本週稍後將公布季績，美股周一（11月16日）低開。道指最新跌逾百點，納指挫逾1%。至於在黃仁勳上周辭任行政總裁後，英偉達股價最新跌0.87%。

圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月16日

【22:50】Alphabet及Tesla跌逾2%　Intel美光挫半成

道指最新報52,220點，跌126點或0.24%；納指最新報24,829點，跌306點或1.22%；標普500指數現報7,504點，跌57點或0.76%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌2.22%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.15%、Amazon跌1.68%、蘋果公司（Apple）跌0.52%。

晶片股下跌，英特爾（Intel）及美光科技 (Micron Technology) 股價均跌半成；AMD跌2.55%，博通（Broadcom）挫4.49% 。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【22:47】油價下跌　Bitcoin現報6.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.67美元，跌1.62美元或1.86%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.60美元，跌2.24美元或2.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新65,076.77美元，24小時內約升0.4%。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）
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