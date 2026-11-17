香港無紙證券市場制度於本周一（16日）正式實施。首批獲准證券登記機構之一的中央證券（Computershare）表示，目前已有逾2,200人登記開立「持股易」賬戶，並已開始接受首宗無紙化新股（IPO）認購申請。



全港逾2,700家上市公司將於5年內分批納入無紙化制度，初期主要涵蓋香港、中國內地、開曼群島及百慕達註冊的發行人。港交所（0388）將於周四（19日）公布首批現有上市發行人加入制度的時間表，而港交所自身股份已確認為首批參與發行人之一，其股份將於2027年2月16日過渡至無紙證券市場。Computershare表示，另已有2間公司將於明年3月底前轉型無紙證券模式。

港交所將於周四（19日）公布首批現有上市發行人加入制度的時間表，而港交所自身股份已確認為首批參與發行人之一。（資料圖片）

新股仍保留白表及黃表

Computershare亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，投資者可透過投資者中心應用程式或網頁版開戶，新股上選擇以白表或黃表方式申請新股。逾2,200人已登記開立Computershare持股易賬戶，為認購無紙證劵市場制度下發行的新股作準備。

投資者在新制度下仍可選擇以「白表」或「黃表」方式認購新股：

白表： 獲分配股份後可直接成為記名股東，行使股東權益。

黃表： 可將股份直接存入券商或銀行戶口，方便日後買賣。

全港逾2,700家上市公司將於5年內分批納入無紙化制度，初期主要涵蓋香港、中國內地、開曼群島及百慕達註冊的發行人。（資料圖片）

豁免50元開戶費至明年底

有意以個人名義持有股份的投資者，可透過Computershare「投資者中心」應用程式或網頁版了解開立「持股易」（USI）賬戶的詳情，開設USI賬戶需繳付至多50元的一次性設立費。Computershare表示，現時已豁免該50元收費，優惠期直至明年底。

Computershare企業服務總監伍蓓欣指，核準證券登記機構提供的股東服務（包括股份轉讓）收費已有所調整。經證監會進行公眾諮詢後，相關收費於昨日（16日）作出數十年來首次調整。現時開立Computershare持股易帳戶的收費獲豁免，Computershare亦不會收取存倉費或平台費。股東可親臨 Computershare 股東服務櫃台查閱最新收費。