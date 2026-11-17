人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）將於盤後公布季績，美股周二（11月17日）早段下跌，其後跌幅擴大。道指最多曾跌922點或1.78%，至收市仍跌848點，與標指同跌逾1%；納指最多曾跌520點或2.12%，至收市縮窄至跌0.74%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月18日

【04:15】微軟跌2.27%

道指收市報50,759.42點，跌848.75點或1.64%；納指收報24,328.38點，跌181.37點或0.74%；標普500指數收報7,340.53點，跌76.06點或1.03%。

重磅科技股方面，英偉達的股價至收市跌0.44%，微軟跌2.27%、Google母公司Alphabet跌1.24%、蘋果公司（Apple）跌0.25%。

【05:05】中概股指數收跌1.89% 京東ADR跌7.66%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.89%。其中，京東ADR跌7.66%、阿里巴巴ADR跌4.38%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【05:03】油價微升 美元指數微跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報86.01美元﻿，升0.29美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶收報93.14美元，漲0.70美元或0.76%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於103.48，跌0.06%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.33日圓，較前一個交易日約跌0.09%。

【05:02】現貨金價下跌 Bitcoin跌至6.4萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,850.17美元，跌6.44美元或0.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,002.18美元，24小時內約跌2%。

【04:40】恒指夜期收報23,414點 低水94點

恒指夜市期指收報23,414點，跌76點，較恒指收市23,508點，低水94點，成交14,623張。

【00:29】道指跌逾700點 納指標指挫逾1%

道指最新報50,834點，跌773點或1.50%；納指最新報24,205點，跌304點或1.24%；標普500指數現報7,330點，跌85點或1.16%。

重磅科技股方面，英偉達的股價最新跌1.02%、微軟跌3.73%、Google母公司Alphabet跌1.07%、Amazon跌0.94%、蘋果公司（Apple）跌0.16%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月17日

【22:50】道指跌幅收窄至逾200點 英偉達跌0.65%

道指最新報51,363點，跌244點或0.47%；納指最新報24,453點，跌55點或0.23%；標普500指數現報7,400點，跌16點或0.22%。

重磅科技股方面，英偉達的股價最新跌0.65%、微軟跌1.19%、Google母公司Alphabet跌0.82%；Amazon升0.30%、蘋果公司（Apple）升0.17%。

【22:44】油價升逾 1% Bitcoin現報6.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.68美元，升1.21美元或1.43%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.74美元，升1.30美元或1.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,023.89美元，24小時內跌0.1%。