本地茶飲品牌Jrink宣布，位於尖沙咀K11 Art Mall的門市將於11月29日結業，為該店約12年的經營歷程劃上句號。品牌強調，茶葉批發業務將繼續營運，並預告日後會透過「新途徑」讓顧客繼續買到「飲開的味道」，惟暫未具體交代新方向。



Jrink宣布位於尖沙咀K11 Art Mall的門市將於本月29日結業。（網上圖片）

大坑起家、累計研發逾300款拼配茶

Jrink首家門店早於大坑開設，品牌稱團隊多年來累計研發出超過300款拼配茶（Tea Blends），相關茶葉經批發渠道供應至香港、首爾、新加坡等地的餐廳及咖啡店。品牌亦曾與韓國藝術家、本地音樂組合、內容創作者，以及玩具和化妝品品牌跨界合作，把藝術家IP轉化為立體冰塊、3D造型及盲盒等產品。

品牌稱團隊多年來累計研發出超過300款拼配茶。（網上圖片）

店方坦言小店經營不易

店方公布結業時直言，在香港經營小店「從來不是容易的事」，團隊曾為未能落實的計劃投入大量心血，亦經歷虧損、壓力與挫折，部分日子「真的很難捱」，一度懷疑是否應繼續走下去。

消息傳出後，帖文下湧現大批不捨留言。有人回憶「大坑店曾經是每weekend都去，很是懷念」，亦有人大讚「你地啲野飲真係好高質，好好飲」。有網民關心網店是否繼續營運，獲店方回覆稱「之後會有新途徑買到，飲開既味道會繼續飲到，等我地公佈」。

下週派十二周年紀念品

Jrink表示，現有茶葉批發業務將維持運作，未來會繼續透過茶葉產品開發、工作坊及跨界合作延續品牌發展。品牌另預備了十二周年紀念明信片及貼紙，下週起於門市派發，並提醒持飲品券的顧客須於結業當日或之前到店使用。