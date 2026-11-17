本地台式茶飲品牌「花斑茶社」觀塘店已於上周六（14日）正式結業，店方早前透過Instagram發文告別，並以全單8折的結業回饋優惠答謝顧客支持。觀塘店退場後，該品牌全線分店數目進一步縮減至約9間，較高峰期大幅回落。



花斑茶社觀塘店已於上周六（14日）正式結業。（網上圖片）

結業前推8折回饋

據店方在社交平台的告別帖文，觀塘店結業前推出全單8折優惠，作為回饋顧客的結業安排。帖文引來不少顧客留言道別，反映該店在區內累積一定客源。隨著觀塘店拉閘，品牌在九龍東的分店網絡進一步收窄。

觀塘店結業前曾推出全單8折優惠。（花斑茶社）

2019年創立主打原葉手沖茶飲

花斑茶社於2019年成立，以台灣原葉茶及手沖現泡茶飲為主打，在本港茶飲市場打響名堂後迅速擴張，高峰期一度擁有約23間分店，足跡遍布多區。品牌多年來以現泡茶飲作招徠，吸引一批追求手沖茶風味的顧客。

一年半內分店削逾半

翻查其社交平台資料，品牌於2024年8月仍維持23間分店的規模，惟至2025年4月已減至12間，減幅接近一半；其後太子分店亦於同年10月結業，全線一度僅餘11間。該太子分店位於彌敦道760號聯合廣場地下25號舖，面積約622平方呎，2022年7月開業，經營不足兩年便告結業，舖位其後以月租8.5萬元放租。

本港茶飲市場近年面臨雙重嚴峻考驗。一方面是市民消費模式轉變及北上消費熱潮持續；另一方面，近年大量內地連鎖茶飲巨頭如蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等相繼加速攻港，發動激烈的價格戰與營銷攻勢。在核心街舖租金與人工成本居高不下的夾擊下，本地獨立台式茶飲品牌，生存空間無可避免受到嚴重擠壓。