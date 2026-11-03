沙田禾輋美心MX 11.5結業　屹立近40載老店　也難敵消費收縮？

沙田禾輋廣場美心MX分店將於11月5日下午5時結業，《香港01》向該店查詢時，店員亦確認結業安排。該舖位最初以「美心快餐」名義經營，後來改為「美心MX」，至今起碼36年，可謂陪伴區內居民成長。如今即將告別，不少街坊坦言惋惜，認為區內又少一個滿載童年與成長回憶的聚腳點。



屹立禾輋近40載 前身為「美心快餐」

資料顯示，該舖位起碼36年前已租予美心，最初以「美心快餐」名義經營，至2005年配合集團品牌升級，改名為「美心MX」，並一直在原址服務。

多年來，該店是禾輋邨及沙田區居民日常光顧的重要地點。有網民在Facebook群組「沙田禾輋之友」上載結業消息，令不少街坊感到意外。

快餐店價量齊跌

是次結業除了令街坊失去一個聚腳點，亦折射出連鎖快餐業面對的經營現實。政府統計處數據顯示，2026年第一季快餐店總收益以價值計及數量計分別下跌0.6%及1.5%，第二季跌幅更擴大至1.5%及2.5%，反映快餐店面臨「價量齊跌」的壓力。

美心集團本身亦在收縮快餐網點，2026年6月美心MX海怡半島及西九龍中心兩間分店便因租約期滿同步結業，港島區僅餘6間分店。禾輋MX的告別，既是街坊的回憶落幕，也是連鎖餐飲在成本與消費雙重壓力下收縮戰線或轉型的一個縮影。