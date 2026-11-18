本港餐飲業再傳結業消息。位於上環主打傳統潮州菜的食府「潮家宴」，早前透過官方社交平台專頁無預警宣布，因租約期滿，餐廳將於12月24日（平安夜）迎來最後一個營業日，隨後正式結業，為其長達十年的經營歲月畫上句號。消息傳出，隨即引起食客熱烈討論。



潮家宴本月9日於Facebook專頁宣佈將於12月24日結業。（Facebook截圖）

平安夜告別顧客

「潮家宴」在Facebook發布的告別帖文中，以「光榮退場，後會有期」為題，向一眾顧客發出結業通知。帖文指出，餐廳感謝顧客過去十年的支持與陪伴，惟因租約期滿，無奈決定於12月24日正式結業。

餐廳表示，這十年來的歡聲笑語與支持，團隊皆銘記於心，並誠摯邀請顧客在結業前再次光臨，重溫「潮州家常味道」。帖文末段亦向顧客、商會、供應商及團隊夥伴表達衷心感謝，並祝願大家身體健康、有緣再聚。

有網民在社交平台發文表達不捨。（網上截圖）

入選米芝蓮指南推介餐廳

消息一出，隨即引起食客熱烈討論。有網民在社交平台發文感嘆，得悉主打高質潮州傳統中菜的「潮家宴」即將結業，直言「好食嘅潮州傳統中菜好快就無機會再食啦」，並大曬餐廳的招牌菜式，包括「龍蝦沙律」及「反沙芋」等，大讚其味道令人回味無窮，字裡行間流露出濃厚的不捨之情。

「潮家宴」於2016年開業，立足香港餐飲市場近十年，也在2025年與2026年入選《香港澳門米芝蓮指南》的「必比登推介」（Bib Gourmand）名單。

是次因租約期滿而選擇結業，雖非直接受經濟環境影響，但亦側面反映出香港餐飲業在租金成本及市場環境變遷下所面臨的持續挑戰。隨著結業日期臨近，預計將有不少忠實食客把握最後機會前往「打卡」緬懷，餐廳亦將於平安夜當晚正式落下帷幕。