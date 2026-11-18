美股周三（11月18日）個別發展，投資者在消化英偉達（Nvidia）季績、等待Anthropic首次公開募股（IPO）定價的同時，也在權衡聯儲局會議紀錄中反映出的鷹派情緒。道指日內曾跌730點或1.43%，至收市仍跌561點。納指早段劇烈震盪後，至收市小幅高收0.42%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月18日

【05:15】Amazon約升3.8% AMD升逾半成

道指收市報50,198.17點，跌561.25點或1.11%；納指收報24,429.88點，升101.50點或0.42%；標普500指數收報7,323.63點，跌16.90點或0.23%。

英偉達前一天公布的季績勝預期，但市場仍憂慮創辦人黃仁勳離職後引發的不確定性，公司股價至收市跌2.89%，每股收報150.96美元。其他重磅科技股方面，Amazon升3.82%、蘋果公司（Apple）升0.15%、Tesla漲0.95%。

另外，AMD升5.31%。

【05:04】中概股指數收跌1.35% 愛奇藝ADR挫16%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.35%。其中，阿里巴巴ADR跌2.65%、愛奇藝大跌16.07%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

【05:03】紐約期油跌3.2% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報83.26美元，跌2.75美元或3.20%；倫敦布蘭特期油每桶收報91.95美元，跌1.19美元或1.28%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於103.86，升0.36%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.36日圓，較前一個交易日約升0.01%。

【04:59】現貨金價跌穿3800美元 Bitcoin跌至6.2萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,723.97美元，跌125.28美元或3.25%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,500.88美元，24小時內跌逾2%。

【04:40】恒指夜期收報23,100點 低水195點

恒指夜市期指收報23,100點，跌126點，較恒指收市23,294點，低水195點，成交16,713張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間11月18日

【22:53】英偉達微跌0.6%

道指最新報50,340點，跌418點或0.83%；納指最新報24,357點，升28點或0.12%；標普500指數現報7,326點，跌13點或0.19%。

重磅科技股方面，Amazon升1.75%、蘋果公司（Apple）升0.99%、Google母公司Alphabet漲0.87%；前一天公布季績的人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）則跌0.62%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【22:49】油價跌逾 1.6% Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶83.03美元，跌1.62美元或1.91%。布蘭特原油期貨最新每桶報91.64美元，跌1.50美元或1.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,210.57美元，24小時內跌逾2.5%。