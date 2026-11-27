長江生命科技為長江集團旗下生命科學投資控股公司，核心從事包括保健產品研發，並靠三大支柱推進醫藥及診斷科研，聚焦癌症疫苗、RNA療法及非鴉片類止痛藥，透過間接持股、於納斯達克上市的Dogwood，引入外部資本與專業。近期最值得關注的積極進展來自非鴉片類鎮痛藥Halneuron，有機會成為首款化療引致神經疼痛的治療藥物。



Dogwood於本月公布，該藥用於治療化療引致神經病理性疼痛（CINP）的第2b期臨床試驗取得正面初步結果，達到預設主要終點。在產品定位上，Halneuron的投資吸引力在於針對現時尚未有FDA批准專門療法的CINP市場，並採用非鴉片類鎮痛機制。Dogwood指出，其鎮痛療效配合具備堪稱是「同類最佳」潛力的慢性鎮痛藥物耐受性，有機會使其成為首款新型CINP治療藥物，惠及全球數以百萬計患者。

Halneuron的投資吸引力在於針對現時尚未有FDA批准專門療法的CINP市場，並採用非鴉片類鎮痛機制。（Unsplash@Afif Ramdhasuma）

筆者認為，此項進展的意義不僅在於單一研發項目取得突破，更在於其「現金牛＋平台化研發」模式開始獲得進一步臨床數據支持，為商業業務以外的中長期價值提供較具體依據。如果後續研究及監管審批順利，則成為現有治療選擇有限的領域建立差異化定位，並為長江生命科技帶來產品銷售、授權合作或其他商業化安排的可能性。

觀乎長江生命科技副主席及行政總監余英才將此次正面結果視為Halneuron 臨床開發的重要里程碑，並強調其有潛力滿足全球患者未獲解決的醫療需要。從投資角度看，主要終點達標有助降低部分療效不確定性，亦為後續註冊性研究、監管溝通及潛在合作提供更具體的數據基礎。因此，現階段可視之為具備進一步增值潛力的研發資產，並期待可確定貢獻收入及盈利的成熟產品早日出現。

平台策略方面，最新結果亦為2024年成立Dogwood的布局提供階段性支持。資料顯示，當年長江生命科技旗下Wex與Virios結合，成為納斯達克上市公司Dogwood，將Halneuron 置於具備臨床開發團隊及資本市場渠道的平台之上。交易也獲承諾融資，以支持研發及營運。相信這與余英才所述結合創新科研，以及藥物研發、融資與商業化經驗的策略一致，即透過專業平台推進藥物開發，而非單靠母公司內部資源承擔整個研發流程。

上市平台的作用主要在於增加融資渠道及合作彈性。2024年的融資承諾仍來自長江生命科技關聯公司，公司早前亦宣佈進行500萬美元的私募配售，後續臨床研究亦需要持續投入。評估此項布局的投資價值，除觀察臨床進度外，亦須留意研發開支、資金來源，以及最終可歸屬長江生命科技股東的經濟利益。

在臨床數據上，研究涉及239名患者，採用隨機、雙盲及安慰劑對照設計。至第4周，Halneuron 組有23.3%患者的每周平均疼痛強度較基線減少至少50%，安慰劑組則為9.2%，差異具有統計顯著性。研究亦觀察到神經病理性疼痛症狀、麻木及刺痛、生活質素，以及疼痛對日常活動干擾等指標的改善。由於參與患者平均已受相關疾病困擾約五年，結果顯示藥物對長期疼痛患者亦可能具有治療價值，而非僅針對短暫症狀。

任何創新藥都要通過後續研究及監管審視，其療效持續時間、安全性、給藥便利性、定價及市場接受程度，均會影響最終商業價值。Halneuron此次試驗中，治療組與安慰劑組的整體退出率同為4.2%，反映整體耐受性良好，公司本身判斷已屬「同類最佳」。而治療後不良事件發生率，大部分屬輕至中度，耐受性作為產品潛力的一部分，不良反應及後續驗證需要，以制定下一期藥物開發的策略。

任何創新藥都要通過後續研究及監管審視（Unsplash@Julia Koblitz）

看整體業務，長江生命科技2026年上半年收入27.16億港元（同比+4.2%），其中保健產品業務佔63.8%，主要市場為北美洲及亞太地區，大致各佔約半數。增長動力來自保健產品優化客戶結構與流程，以及研發臨床進展，競爭者包括於醫藥領域則面對Merck、Moderna等大型藥企及專科生物科技公司。

其投資價值可分為兩部分：保健與農業業務提供營運及估值基礎，醫藥研發則提供成功商業化後的增長空間。Halneuron 第2b期正面結果，使後者由較早期的科研概念向具備臨床驗證的資產推進，是值得關注的估值催化因素。臨床進展不等同股份必然被低估，仍須結合當時股價、市值、淨負債、商業業務盈利及未來研發資金需求作判斷。對投資者而言，關鍵在於市場是否已充分反映其研發潛力，以及現有業務的盈利與現金流能否支持公司走過後續開發周期。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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