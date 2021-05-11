港股險守二萬八　投資者趁通脹數據出爐前獲利│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-11 18:19

港股受外圍回吐影響，一度急跌逾600點，最後險守二萬八關，收報28013點，跌581點，下一級將考驗27505點重要支持。恒生科指更是受害，大跌3%，報7649點，年初至今倒跌逾9%。不少科技股早已大瀉，投資者料趁美國通脹數據出爐前獲利。

科技股弱勢也不是鮮事，美團（3690）自高位大跌逾4成，今日再跌5.3%，報249元，跌穿250元關口。事實上，除了因中國監管機構要求對科企們進行整改外，美國的科技股亦未見動力。即使是績優的微軟（美：MSFT）和亞馬遜（美：AMZ）亦要由歷史新高回落，可見業績已未能成為推動股價向上的催化劑。

納指昨晚大跌2.6%，創一個月新低，納指更是呈雙頂利淡形態，同時，ARKK亦由高位跌近35%，跌至今年最低點，提防回調壓力未完。環球商品價格大升，市場對通脹升溫的預期不容置疑，投資者搶先在明日美國CPI數據公布前先行減持科技股，獲利避險。據彭博綜合估計，4月CPI料為按年升3.6%。

勿低估通脹增幅 美股高處不勝寒

本欄早於上周的《論通脹│美股見頂先兆初現？ 兩指標助你判斷通脹風險》一文之中指出，美股正處科技泡沬之中。據Advisor Perspectives統計，按經周期性調整市盈率（又名「10年期市盈率」或Shiller P/E Ratio），該行指現時標普500指數的估值達36.8倍，而預計4月通脹率為4.04%。以目前的估值及通脹水平，美股正處過去的科技泡沬之中，即為橙色圓點區域附近，而黃色圓點為現時美股水平。

經周期性調整市盈率又名為10年期市盈率（Shiller P/E Ratio或CAPE比率），其全名是Cyclically-Adjusted Price-Earnings Ratio，計算方法是其價格除以十年收益的平均值（移動平均值），並且會根據通貨膨脹進行微細調整。而發明者席勒（Robert Shiller）更因此於2013年榮獲諾貝爾經濟學獎。

恒生科指破底弱勢未除

另外，又於4月28日的《新債王出口提美股估值高 議息將至防大市震盪│巨子股評》一文亦指，預測市盈率先於股市見頂非好徵兆，目前標普500指數預測市盈率抽高至歷史高位後回落，而股市未見明顯回調，這才需要提防。

美股估值高企，就連「新債王」岡拉克也出口提醒。回到香港股科技股，亦因而受害。年初，恒生科指迅速走高，一度高見11001點，其市盈率亦抽升至45.6倍水平，其後便一直回吐。目前恒生科指市盈率為26.7倍，納指則為94倍，相較之下，恒生科指市盈率明顯較低，而恒生指數目前市盈率為13.4倍。現時，恒生科指一浪低於一浪，今日更創今年新低，即使回吐至年內低水平，亦未能扭轉跌勢。

要從股票獲利主要是低買高賣，懂得買入時機，也要懂得沽貨位置，才可賺取利潤。投資者「不賺最後一個銅板」，料待美國通脹數據公布後，重新部署買貨策略也未遲，故現先趁數據出爐前獲利。