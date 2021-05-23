Follow the money 美股進入去槓桿時期?｜大談漫盤．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-05-23 11:00

上周美股表現跌跌宕宕，起伏不定，隨著更多數據顯示美國經濟走向復甦，理應為股市注入新動力，然而，投資者心情忐忑，擔心聯儲局一旦放慢買債規模，「去槓桿」效應對股市造成震盪，加上中美監管機構疑似聯手打壓加密貨幣，包括Tesla、Square、Coinbase及GBTC等幣圈概念股全線死火，或許是意興闌珊的關係，近月竟然出現資金避險主權債市的情境。

Follow the money是調查人員的至理名言，在追踪股市走勢亦大派用場。現時市場充斥史上最大規模的熱錢，如果能夠粗略掌握它的流向，就算不會成為股神巴菲特，相信投資者亦能「趨多避空」，不致滿盤皆落索。

美國經濟邁向復甦已經毫無懸念，須斟酌是復甦步伐不平均而已。上周再多三項能佐證市場需求因而推動經濟復甦的數據，反映月初公布的4月份糟透的非農就業報告根本是一齣鬧劇。上周四（20日）美國公布前周首次申領失業救濟人數跌至44.4萬人，是新型肺炎疫情爆發以來最低。而周五公布的費城聯儲最新製造業調查表明，生產商不斷增加投入成本，推動5月份價格指數升至40年來最高水平。最後是IHS Markit公布的5月美國制造業和服務業採購經理人指數（PMI）都處於創紀錄高位。

聯儲局早前公布4月底議息紀錄，終於透露「收水」端倪。（資料圖片）

上周數據證美經濟復甦 討論收水適得其時

費城聯儲調查更顯示，企業預計明年的薪酬將增長4%，反映通脹並非如美聯儲所說僅僅是供應鏈挑戰所帶來的暫時性物價上升壓力。此外，由於生產鏈受原材料供應短缺及疫情困擾，產能持續受到限制，未完成訂單數量激增至1973年以來的最高水平，突顯了瓶頸效應和短缺對製造業復甦的影響。

接著是聯儲局的4月底議息紀錄終於透露「收水」端倪，紀錄提到若然經濟繼續取得實質進展，需要開始討論縮減量化寬鬆（QE）規模，其中達拉斯聯儲行長再次呼籲決策層應商討放慢買債規模。這與聯儲局副主席克拉里達於5月5日所言「不認為現在是時候談論縮減買債規模，強調聯儲局買債為經濟提供重要支持。」，克拉里達發表言論當日，納指已連跌四日，明顯有維穩股市的苦衷。

5月迄今道指微升約1%，納指卻累跌3.5%，大市尚算靠穩，但科技股表現令人失望。美國經濟逐步復甦，投資者原本有看好股市的底氣，但聯儲局為應對疫情放水催谷經濟，令美股超前進入大牛市的高速快車。根據美國金融業監管局（FINRA）披露，4月份股票融資餘額錄得8,471.86億美元，按月升3%兼創新高，反映投資市場正玩著高槓桿的高風險遊戲，股市或許擠出多餘水份才能健康向上，相信6月市況仍在整固階段。

美股出現升市之際，股票融資餘額大增。（資料圖片）

5季間股票融資急彈42% 同期美企市值僅升8%

若將過去一年多股票融資餘額相對美股總市值的變化，便可一窺目前美股投資者濫借買股票的情況有多嚴峻。截至今年3月底止，美股總市值為49.11萬億美元，較2019年底止（新冠疫情前牛市）45.31萬億美元，期內市值膨漲近8.4%，單計500間美國最大上市公司市值，期內僅增長6%，反映中小企市值炒得癲過大企多多聲。至於同期股票融資餘額由2019年底止的5,792.21億美元急彈至今年3月底止的8,225.51億美元，升幅達42%，高槓桿情況令人憂慮。

如果說疫情前美股牛市有基本面的支持，如今的超級大牛市至少一半是債務融資堆砌出來。簡言之，美股過去一年的牛市透支了部分未來經濟增長，今年以來，儘管整體大市穩步向上，高槓桿的美股板塊卻相繼出現「去槓桿」的陣痛，特別是小老虎Bill Wang管理的對沖基金Archegos於4月大爆倉開始，華爾街投行紛紛收緊對沖基金客戶的信貸條件，首當其衝的是中概股及傳統傳媒股，而炒到天價的電動車股及晶片股自年初都出現深度調整，至於近日加密貨幣遭血洗，相關概念股更被大手拋售。

Tesla上周五股價險守580美元，低於200天平均價。（資料圖片）

Tesla連日收低200天線 連登契媽盡沽蘋果力撐

在一眾遭投資者大手掟貨的科技股中，集電動車及比特幣概念的Tesla最受注目，其股價多日來收低於200天線之下，Tesla上周五放風可能在俄羅斯建設生產線，惟股價仍跌1%，收報580.88美元，低於200天線的591美元，難為連登契媽Cathie Wood要清倉蘋果公司股份，儲足彈藥為重倉股Tesla護航。

上周加密貨幣發生幣災，始作俑者非它最牛支持者馬斯克莫屬，而很少同聲同氣的中美政府疑似聯手加強管控，再在加密貨幣插上一腳，比特幣一周間由高位被劈低三成至3.3萬美元水平，幣災釀成89億美元倉位被斬的血案，損失僅次於4月18日100億美元倉位的爆倉規模，最後勞動馬斯克出動「鑽石手」emoji，明示不會拋售餘下12.5億美元的比特幣資產，加密貨幣跌勢才稍喘，但從爆倉規模可見熱錢形同瘋牛，入市的資產無不有大震倉。不過，從vix恐慌指數表現平靜，反映局部性崩盤尚未動搖投資者對大市信心。

目前聯儲局放風未來議息有機會討論「收水」，讓市場有足夠準備有序進行「去槓桿」，預計股票融資餘額未來一兩個月應該見頂回落，當然股市錢仍然要尋求出路。根據美銀全球研究部和EPFR Global的資金流數據，截至5月19日過去一周主權債市場總計流入資金28億美元，為六個月來多，這解釋10年期債息於3月底高見1.75厘後，便徘徊1.55至1.65厘水平，若資金流入債市勢頭持續，或許是股市加快「去槓桿」的警示。