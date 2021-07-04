對手認低威　Q2付運量報佳音　Tesla股價有望翻身｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-07-04 12:00

Tesla今年第二季付運20.125萬部電動車，首次單季付運量超越20萬部，在今年首季達到18.48萬部的亮麗表現上更進一步，年化後預計公司今年全年付運超過78萬部，離一百萬部目標尚有差距，但考慮到掌舵人馬斯克（Elon Musk）曾預警公司陷入低階晶片如微控制器（MCU）短絀供應的困境，以及被中國政府指控為「間諜車」事件影響，Tesla第二季業務仍有這樣好表現，對其股價應有不錯的提振作用。

Tesla第二季度付運19.94萬部的Model 3/Y，當中大部分為Model 3，Model Y產能暫時只是續航里程為326英里的遠程版，而且僅在美國加州Fremont出廠，所以Model Y付運量暫時有限，幸好上海廠房的Model Y生產線已經加快提升產能，而位於德州Austin及德國柏林的廠房更是在建中。換言之，只要未來一兩年上述任何一處生產線全面加入投產，單計Model 3/Y的產能便輕易在目前基礎上翻一番或更多。隨着高階版本如遠程續航版的Model Y產能比例的提升，未來應可推高Tesla整體的邊際利潤率，由付運量貨幣化（monetization）至盈利過程將有更好表現。

至於第二季高階定位的Model S/X付運量有1,890部，較首季付運2,020部為少，相信是因為Tesla車主引頸以待的新款「加速王」Model S Plaid要到6月10日起才能交付所致，而這款新車肯定是慢工出細貨的車款，對整體付運量影響不大。

Tesla Model Y 官方圖片 #05

加速王兩秒破百公里 技術水平傲視同儕

由零加速至60英里（100公里）需時不足兩秒，雖然有少許言過其實，但用兩秒多時間便能加速破百公里，確也是汽車製造技術的創舉，足以讓馬斯克自我感覺良好。不過，鋼鐵俠近期言行過多務虛，總覺得圍繞其花邊新聞一籮籮，他上推特時間之長更令人難似想像他如何正常工作。近日富可敵國的他搬入不足400方呎的組合屋居住，這宗趣聞霸佔了不少媒體篇幅，有時不禁擔心他從技術達人變成偶像派，但從今次第二季業務表現，以及火箭發射公司SpaceX和低軌道衛星通訊商Starlink的快速發展，證明馬斯克仍然非常努力做好領軍人物的本份。

另一利好Tesla股價的是美國本土市場需求旺盛。美國上月公布5月份核心CPI達5%，其中二手汽車及貨車價格按年升7.3%，漲幅貢獻三分之一的通脹增長，估計6月二手車需求持續暢旺，亦有利Tesla的大眾化車款銷情。

Tesla今年股價走勢先高後低，期間過山車的體驗可能已嚇破不少投資者的胆子。從Tesla於6月份錄12%升幅來看，原本擔心公司被趕出中國市場的不利因素，隨着政府立場軟化而暫時消弭，但Tesla在中國擴大生產線的計劃亦被擱置，公司應該是思考下一步的部署，畢竟印度、俄羅斯都正在向其頻送秋波，Tesla在調整全球生產線布局上有太多選擇。

今年初Tesla借納入標指的好消息，盤中股價曾突破900美元，但逃不過標指新晉股份難升的魔咒。自3月傳出中國軍方禁止特斯拉汽車進入其軍事設施的報道開始，不利Tesla的消息便接踵而至，3月初股價低見563美元，高低波幅超過36%，原指望第二季上海廠房產能提升的利好，可以抵銷政府對公司業務打壓的負面因素，4月初股價一度至762美元，惟不幸地5月初又遇上維權女車主事件，在官媒舖天蓋地報道下，Tesla股價很快打回到3月初低位的原形。

Tesla股價至上周五（7月4日）收報678.90美元，雖然較今年高位仍累跌兩成多，但其股價算是脫離最危險時期，能否攀上今年900美元高位，便要看第三季付運量能否再上一層樓。（視覺中國）

內地官媒護航 Tesla暫脫離危險期

最近Tesla在內地處境出現戲劇性變化，《人民日報》旗下新媒體「人民車市」發文規勸維權女車主，並且為公司剎車系統護航，表明中國政府已向Tesla拋出橄欖枝，公司股價至周五收報678.90美元，雖然較今年高位仍累跌兩成多，但其股價算是脫離最危險時期，能否攀上今年900美元高位，便要看第三季付運量能否再上一層樓。

目前事態發展已明顯告訴大家，Tesla需要中國市場，但中國更需要Tesla撐場，以推動內地電動車整個的生產鏈技術，這意味Tesla在內地其他對手如蔚來、小鵬及理想汽車暫時仍未能擔此重任。單看Tesla三大鋰電池供應商之一的寧德時代12,100億元人民幣市值規模，便已超越比亞迪股份的AH合計市值，從中可知其推動中國電動車產業發展的貢獻。

有人可能提到Tesla於6月底宣布回收逾28.8萬部電動車計劃，不正是其剎車系統有問題的證據嗎？不是反映其技術水平非市場預期那麼「神」吧？

回收實質走程序 政府只關心大數據去向

其實Tesla今次所提供的遠程軟體更新，客戶無需到店，嚴格來說不是回收，Tesla稱是為確保電動車的自動駕駛系統不會出現剎車故障問題，但要知道Tesla電動車的遠程軟件更新司空見慣，有時頻密度每周多於一次，亦未見Tesla在全球其他市場同樣張揚軟件更新，相信回收只是應中國政府要求走一次程序，中國政府一直擔心Tesla電動車如何處理藉自動駕駛系統收集得來的大數據，不排除今次更新有中國特色成份，而且用上「回收」字眼，亦可淡化其對Tesla網開一面所引起的批評。

今年2月電動車初創Lucid Motors宣布透過SPAC形式上市，公司近日已向證監會提交與Churchill Capital Corp IV合併日程，預計新公司於7月25日登陸美國交易所，市值估計為400億美元，Lucid從管理層、產品技術實力，以及產能布局等都是十分接近成熟的車企，所以該公司一直被視為Tesla的競爭對手之一。Lucid首席執行官兼首席技術官Peter Rawlinson近日接受媒體訪問時坦言，如果以技術實力論成敗，Tesla在電動車產業上並無可以匹敵的對手（no competition），以技術派Peter Rawlinson能夠將對手捧得如此高，便不難理解有那麼多國家爭取Tesla到當地設廠。

【財經專欄】大談漫盤．伽羅華