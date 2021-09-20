國泰承諾於2030年可持續航空燃油佔消耗量10%

國泰航空（0293）指出承諾於2030年，將可持續航空燃油使用量增至燃油消耗的10%，並重申於2050年實現淨零碳排放的決心。

國泰指出在過去10多年一直推動可持續航空燃油發展上，擔任領導角色。在2014年國泰成為第一家投資Fulcrum BioEnergy的航空公司，並承諾於十年內購入合共110萬噸可持續航空燃油，相當於疫情爆發前每年燃油使用量的2%。當Fulcrum提升產量時，國泰計劃在2024年開始，更廣泛使用該公司生產的可持續航空燃油，供應由美國出發的國泰航班。

國泰又指出，公司是首間與空中巴士合作使用可持續航空燃油付運新飛機的航空公司。自2016年開始，國泰已接收逾40架由法國圖盧茲出廠﹑開始採用混合可持續航空燃油的全新空中巴士客機。

國泰行政總裁鄧健榮指出，最新承諾於2030年將可持續航空燃油使用量增至總消耗量的10%，體現公司實現淨零排放目標決定，並成為應對氣候變化的行業先驅。